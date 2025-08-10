Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου για Φωτιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Στο σημείο παρίστανται ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας, Στράτος Πετράκης, καθώς και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, Θεόδωρος Αποστόλου.

Δείτε εδώ βίντεο από την φωτιά: