Η φοιτητική στέγη στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενες τιμές, όπως καταγράφεται στις έξι μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας. Η ζήτηση για φοιτητικά διαμερίσματα υπερβαίνει πλέον κατά πολύ τη διαθέσιμη προσφορά, οδηγώντας τα μισθώματα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φοιτητικών Κατοικιών 2025 της GEOAXIS Property & Valuation Services, σημειώνεται μεσοσταθμική άνοδος ενοικίων κατά 7,3% σε ετήσια βάση και 110% στη δεκαετία. Ξεχωρίζει η Αθήνα, όπου η αύξηση αγγίζει το 147% σε σχέση με το 2016, επιβεβαιώνοντας το ραγδαία αυξανόμενο κόστος στέγασης για τους φοιτητές.

Ραγδαίες αυξήσεις σε ενοίκια και νέες στρατηγικές λύσεις

Η έρευνα της GEOAXIS επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα διατηρεί τα υψηλότερα ενοίκια στη χώρα, ενώ αντίθετα η Κομοτηνή παραμένει η πιο οικονομική επιλογή. Από το 2016 μέχρι σήμερα, οι τιμές σε όλες τις εξεταζόμενες πόλεις κατέγραψαν δεκαετή αύξηση κατά 110%. Ειδικά στην Αθήνα, η τιμή ενοικίασης εκτινάχθηκε από τα 4,9 ευρώ/τ.μ. το 2016 σε 12,1 ευρώ/τ.μ. το 2025 (αύξηση 147%). Στη Θεσσαλονίκη, το ενοίκιο αυξήθηκε από 4,8 σε 10,1 ευρώ/τ.μ. (108%), ενώ στην Πάτρα η αύξηση φτάνει το 128% (από 4,6 σε 10,5 ευρώ/τ.μ.).

Στο Ηράκλειο, παρατηρείται ισορροπημένη άνοδος κατά 101% (από 4,7 σε 9,5 ευρώ/τ.μ.), ενώ ο Βόλος σημειώνει αύξηση 106% και η Κομοτηνή περιορίζεται σε 70%, εμφανίζοντας τη χαμηλότερη μεταβολή. Τα στοιχεία αναδεικνύουν συνολική άνοδο μισθωμάτων αλλά και μεταβολές στη διαθεσιμότητα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό (15-25%) των διαμερισμάτων έχει μετατραπεί σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Επισημαίνεται η άνοδος της συγκατοίκησης ως νέα τάση, ενώ αυξάνουν και οι επενδύσεις σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, που προσφέρουν συνολικά πακέτα διαμονής με επιπλέον υπηρεσίες και υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Ηλικία και μέγεθος φοιτητικών διαμερισμάτων

Τα παλαιότερα σε ηλικία διαμερίσματα συναντώνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (διάμεση ηλικία 51 έτη) και ακολουθούν Αθήνα (48 έτη), Βόλος & Πάτρα (40 έτη), Ηράκλειο (27 έτη), με την Κομοτηνή να εμφανίζει τη μικρότερη διάμεση ηλικία (21 έτη). Ένα τυπικό διαμέρισμα φοιτητή έχει μέση ηλικία 30-45 έτη.

Ως προς τις διαστάσεις, η μεγαλύτερη μέση επιφάνεια καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη (48 τ.μ.), ακολουθεί η Κομοτηνή (44 τ.μ.), ο Βόλος (43 τ.μ.), η Αθήνα (42 τ.μ.), η Πάτρα (39 τ.μ.) και το Ηράκλειο (38 τ.μ.). Τα τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα έχουν μέση επιφάνεια 40-45 τ.μ.

Επενδυτική δυναμική και μετασχηματισμός της αγοράς

Η μελέτη αναδεικνύει τα φοιτητικά διαμερίσματα, μαζί με τα data centers και τους οίκους ευγηρίας, ως από τα πλέον ανθεκτικά επενδυτικά ακίνητα στην Ευρώπη, λόγω σταθερά υψηλής ζήτησης ανεξάρτητα από τον οικονομικό κύκλο. Η σταδιακή μείωση της διαθεσιμότητας –εν μέρει εξαιτίας της μετατροπής ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση– πιέζει τα ενοίκια ακόμα ψηλότερα. Ενδεικτικά, στην περιοχή του Ζωγράφου, τα διαθέσιμα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση και 30% από το 2023.

Παράλληλα, οι φοιτητές επιλέγουν ολοένα και συχνότερα τα παλαιότερα και μεγαλύτερα διαμερίσματα, είτε για οικονομικούς λόγους είτε λόγω συγκατοίκησης, γεγονός που χαμηλώνει το ρίσκο διάθεσης των συγκεκριμένων ακινήτων.

Ανάπτυξη αγοράς ιδιωτικών φοιτητικών εστιών – Πλεονεκτήματα

Την τελευταία πενταετία, ενισχύονται σημαντικά οι επενδύσεις σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες τύπου all inclusive. Τα βασικά προνόμια σε σχέση με τα τυπικά διαμερίσματα αφορούν:

Συμπερίληψη όλων των υπηρεσιών & λογαριασμών (καθαρισμός, φύλαξη, ενέργεια, internet, κοινόχρηστοι χώροι).

Τυποποίηση ακινήτων και πακέτο παροχών που διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή διαχείριση.

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας (συστήματα εισόδου, κάμερες, φύλαξη).

Πλήρως ανακαινισμένοι & επιπλωμένοι χώροι.

Άμεση πρόσβαση σε σχολές ή μέσα μεταφοράς.

Δυνατότητα ευέλικτης μίσθωσης ανά περίοδο φοίτησης.

Το ενοίκιο είναι 20-40% ακριβότερο σε σχέση με τα τυπικά διαμερίσματα – συγκριτικά ανάλογα με την πόλη και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Μέλλον της φοιτητικής στέγασης και συστάσεις για τους ενδιαφερόμενους

Η συνέχιση της ανόδου των μισθωτικών αξιών θεωρείται δεδομένη, υπό το πρίσμα της περιορισμένης προσφοράς και της συνεχούς αύξησης της ζήτησης σε αστικές περιοχές με ισχυρά Πανεπιστήμια. Η έρευνα για το 2025 στηρίχθηκε σε στοιχεία από αγγελίες εφημερίδων και διαδικτύου, επικεντρώθηκε σε τυπικά διαμερίσματα χωρίς ιδιαίτερα προνόμια, στις περιοχές: Αθήνα (Ζωγράφου, Πανεπιστημιούπολη, Γουδή, Ιλίσια), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Κομοτηνή. Οι πόλεις επιλέχθηκαν βάσει φοιτητικού πληθυσμού αλλά και γεωγραφικής διαφοροποίησης.

Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει στους φοιτητές και τους γονείς:

Να μην σπεύδουν πανικόβλητοι – οι σπουδές δεν ξεκινούν άμεσα και η βιασύνη συχνά κοστίζει.

Να εξετάζουν εναλλακτικές γειτονιές κοντά στο Πανεπιστήμιο, όπου συχνά τα ενοίκια είναι χαμηλότερα.

Να οργανώνουν έγκαιρα την αναζήτηση και να κλείνουν γρήγορα το κατάλληλο ακίνητο.

Να μην αποδέχονται μισθώματα που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό τους.

τους. Να εξετάζουν το ενδεχόμενο συγκατοίκησης για μείωση του κόστους.

Να ελέγχουν επιμελώς την κατάσταση κάθε κατοικίας – κατά προτίμηση με φυσικό φως ημέρας.

Να υπογράφουν μισθωτήριο συμβόλαιο προτού προβούν σε οποιαδήποτε πληρωμή.

Να αποφεύγουν ανεπίσημα γραφεία πληροφοριών και να συνεργάζονται μόνο με νόμιμα μεσιτικά γραφεία.

Σε ένα τοπίο όπου η ζήτηση για φοιτητική στέγαση παραμένει σταθερά μεγαλύτερη της προσφοράς, η αγορά φοιτητικών διαμερισμάτων στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό και ανθεκτικό τομέα των ακινήτων. Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους καλούνται να λειτουργήσουν με ψυχραιμία, σωστή ενημέρωση και στρατηγική, ώστε να εξασφαλίσουν μια συμφέρουσα και ασφαλή στέγαση σε μία περίοδο συνεχών ανακατατάξεων.