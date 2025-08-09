Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, στις 10:00 (ώρα Νέας Υόρκης). Η σύγκληση προκλήθηκε έπειτα από αίτημα των ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΣΑΗΕ – Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Δανίας, Ελλάδας και Σλοβενίας – και έτυχε ευρείας υποστήριξης από χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ρωσία, η Κίνα, η Γουιάνα, το Πακιστάν, η Σομαλία, η Σιέρα Λεόνε και η Αλγερία.

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ, απέστειλε επιστολή με αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου το Σάββατο 9 Αυγούστου. Ωστόσο, λόγω σεβασμού προς το ισραηλινό «Σαμπάτ Σαλόμ», αποφασίστηκε να μετατεθεί η συνεδρίαση στην Κυριακή.

Διπλωματικές Αντιπαραθέσεις και Θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Σε δημόσια δήλωσή του μετά την υποβολή του αιτήματος στον Παναμέζο πρέσβη – τον ΟύΝΕ πρόεδρο του Συμβουλίου για τον μήνα Αύγουστο – ο Μανσούρ υπογράμμισε πως η πρόσφατη κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική». Επιπλέον, σημείωσε πως αυτή η στάση είναι «ενάντια στην επιθυμία της πλειοψηφίας του λαού στο Ισραήλ».

Από την άλλη πλευρά, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, δήλωσε πως «στις 7 Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς απήγαγε Βρετανούς πολίτες, μαζί με εκατοντάδες Ισραηλινούς». Υπογράμμισε επίσης: «Αν σήμερα πενήντα Βρετανοί πολίτες κρατούνταν στη Γάζα από τρομοκράτες, ούτε η βρετανική κυβέρνηση θα παρέμενε αδρανής. Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και η εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών μας είναι καθήκον μας».