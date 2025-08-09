Τα μανιτάρια πλευρώτους είναι ιδανικά για να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο απλό πιάτο σε γκουρμέ εμπειρία!
Υλικά
500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
2 σκελίδες σκόρδο σε φέτες
2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο
1 κλωναράκι φρέσκο θυμάρι
Αλάτι, πιπέρι
1 καυτερή πιπεριά (προαιρετικά)
Λίγο μαϊντανό (φύλλα)
Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο
1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
Για το ντρέσινγκ
¼ φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο
½ λεμόνι, ξύσμα και χυμό
1 κ.σ. μουστάρδα
1 κ.γ. μέλι
1 κ.σ. ξίδι βαλσαμικό
Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr