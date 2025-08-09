Τα μανιτάρια πλευρώτους είναι ιδανικά για να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο απλό πιάτο σε γκουρμέ εμπειρία!

Υλικά

500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους

2 σκελίδες σκόρδο σε φέτες

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κλωναράκι φρέσκο θυμάρι

Αλάτι, πιπέρι

1 καυτερή πιπεριά (προαιρετικά)

Λίγο μαϊντανό (φύλλα)

Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

Για το ντρέσινγκ

¼ φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο

½ λεμόνι, ξύσμα και χυμό

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.γ. μέλι

1 κ.σ. ξίδι βαλσαμικό

Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr

