Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η εξόδιος ακολουθία για τον μακαριστό Μητροπολίτη Κορίνθου κυρό Διονύσιο, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Το τελευταίο αντίο στον εκλιπόντα ιεράρχη απέτισαν κλήρος και λαός της Κορινθίας, με την παρουσία πλήθους πιστών που προσήλθαν να τον τιμήσουν.

Της ακολουθίας προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, πλαισιωμένος από σημαντικό αριθμό ιεραρχών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στους επικήδειους λόγους που εκφωνήθηκαν προς τιμήν του μακαριστού ιεράρχη.

Λόγια τιμής και αποχαιρετισμού προς τον εκλιπόντα μητροπολίτη

Ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης, στάθηκε στις σημαντικές πνευματικές παρακαταθήκες του μητροπολίτη Διονυσίου, τονίζοντας πως «κήρυξε σε όλη του την ζωή Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα… Αγωνίστηκε να μορφώσει τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων». Με συγκίνηση, επισήμανε ακόμα: «Μαζί σας μάθαμε τι σημαίνει να αγωνίζεσαι να γίνεσαι Άγιος του Θεού».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τελευταίο λόγο του μακαριστού Διονυσίου, τον περασμένο Μάιο στο Νέο Προκόπι, κατά την πανήγυρη του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου: «Εκεί ακούσαμε να λέτε ότι ο άνθρωπος μπορεί να το λέει και να το εννοεί “Να είναι ευλογημένο”». Κλείνοντας τον επικήδειο, ο π. Ιωάννης εξέφρασε τη συγκίνηση όλων με τη φράση: «Καλό παράδεισο, πάτερ Διονύσιε».

Παρουσία θεσμικών φορέων και η πορεία προς την αιώνια ανάπαυση

Τα συλλυπητήρια του πατριάρχη Αλεξανδρείας, Θεοδώρου, μετέφερε ο μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ, ενώ επικήδειο εκ μέρους του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου εκφώνησε ο πρωτοσύγκελος επίσκοπος Κεγχρεών, Αγάπιος.

Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, σχηματίστηκε νεκρική πομπή υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Κορινθίων και τη συμμετοχή στρατιωτικού αγήματος από τη Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου. Η πομπή οδηγήθηκε στο Κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή του εκλιπόντος μητροπολίτη.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών Αρχών, ενώ το πλήθος των πιστών απέτισε τον ύστατο φόρο τιμής στον πνευματικό τους ηγέτη. Ο Μητροπολίτης Διονύσιος εκοιμήθη ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια, το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, σε ηλικία 73 ετών.