Εκοιμήθη το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος σε ηλικία 73 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Ο μακαριστός ιεράρχης εκοιμήθη μετά από μακρά και επίπονη μάχη με τον καρκίνο, την οποία υπέμεινε με υποδειγματική καρτερία και πνευματική δύναμη. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, παρά τις ιατρικές προσπάθειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διακονία του στην Κορινθία χαρακτηρίστηκε από έντονη φιλανθρωπική δράση, στήριξη των νέων και των οικογενειών, ίδρυση ιδρυμάτων, πλούσιο κατηχητικό έργο και σθεναρή παρεμβατικότητα στα κοινωνικά και πνευματικά ζητήματα του τόπου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, παρουσία Αρχιερέων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Ιερού Κλήρου, των αρχών του τόπου και πλήθους πιστών.

Ποιος ήταν ο Μητροπολίτης Κορινθίας Διονύσιος

Ο μακαριστός μητροπολίτης γεννήθηκε στην Αθήνα (Ν. Ψυχικό) το 1952 και ήταν πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Μετά τις σπουδές του παρακολούθησε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Χριστιανική Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά).

Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1974 και Πρεσβύτερος το 1979. Διακόνησε ως Ιεροκήρυκας (1977), Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος (1978) και Πρωτοσύγκελος (1990) της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας (2002) και ως Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου (2006). Διετέλεσε υπεύθυνος Νεότητος και των Κατηχητικών Σχολείων καί Διευθυντής του Οικοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Επίσης, υπήρξε υπεύθυνος της δημιουργίας 25 Πνευματικών Κέντρων και των συγχρόνων Κατασκηνώσεων στην Ήλια Ευβοίας στην ίδια Μητρόπολη. Οργάνωσε και λειτούργησε Σχολές Καταρτίσεως Στελεχών (Κατηχητών, Κατασκηνωτικών, Αντιαιρετικού Αγώνα). Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών» Ν. Ευβοίας. Ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα με συγγραφές άρθρων, διαλέξεις, συμμετοχές σε συνέδρια και πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές θεολογικού, κοινωνικού και εθνικού περιεχομένου.

Μητροπολίτης Κορίνθου χειροτονήθηκε στις 15-10-2006.