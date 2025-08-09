Προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς μαζικά εγκαταλείπουν και σήμερα την πρωτεύουσα οι εκδρομείς και οι αδειούχοι του Αυγούστου, ενόψει και του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και ιδιαιτέρως στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας και Μαλακάσας, όπου σημειώνονται ουρές καθώς τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν.

Η κίνηση στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα είναι επιβαρυμένη, με τα πιο έντονα προβλήματα να εντοπίζονται:

Από τον Σκαραμαγκά έως τα Διόδια Ελευσίνας, τμηματικά, με αυξημένη συμφόρηση στο Δαφνί και στον κόμβο Χαϊδαρίου.

Στην περιοχή Μακρυάμμος – Διόδια Ελευσίνας, όπου η κυκλοφορία παραμένει πυκνή και οι ταχύτητες χαμηλές.

Στην παραλιακή οδό προς Νέα Πέραμο και Λουτρόπυργο, όπου επίσης παρατηρείται αυξημένος φόρτος οχημάτων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά και πολλοί εκδρομείς επανήλθαν με χθεσινά εισιτήρια μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου που είχε εκδοθεί λόγω των ισχυρών ανέμων.