Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με τον Άρη Λεμεσού, για τον 3ο προκριματικό του Conference League, με τον Κόνορ Γκόλντσον να πετυχαίνει το γκολ της ισοφάρισης. Ο 32χρονος Άγγλος έφτασε τα 11 ευρωπαϊκά γκολ στην καριέρα του, όμως τα πέντε από αυτά… δεν θέλει να τα θυμάται!

Η ποδοσφαιρική ταυτότητα του Γκόλντσον

Ο Γκόλντσον γεννήθηκε στο Γιόρκ της Αγγλίας, τον Δεκέμβριο του 1992. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Σριούσμπερι, αλλά πολλοί τον θυμούνται από το πέρασμά του από τη Ρέιντζερς. Τον Ιούλιο του 2018, ο σκωτσέζικος σύλλογος πλήρωσε 3,4 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράιτον, για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή.

Έμεινε έξι χρόνια στην ομάδα, πραγματοποιώντας 309 συμμετοχές, με 23 γκολ και 15 ασίστ. Φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και κατατάσσεται 5ος, στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες εμφανίσεις, για τη Ρέιντζερς.

Ένας «άτυχος» σκόρερ

Το παράδοξο με τον Γκόλντσον, είναι πως στους ευρωπαϊκούς αγώνες του με τον σκωτσέζικο σύλλογο, μετράει 10 γκολ, αλλά τα μισά ήταν αυτογκόλ. Τον Αύγουστο του 2018, έβαλε δύσκολα στην ομάδα του, καθώς σκόραρε στο δικό του τέρμα και χάρισε την ισοπαλία στην Όσιγιεκ (1-1), για τα προκριματικά του Europa League.

Τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα, εις βάρος της ομάδας του, ήταν στις 07 Μαρτίου του 2024. Η Ρέιντζερς αντιμετώπιζε στο «Στάδιο Ντα Λουζ» την Μπενφίκα, για τη φάση των 16 του Europa League. Με το πέρας του πρώτου ημιχρόνου, η Σκωτσέζοι βρισκόντουσαν μπροστά στο σκορ με 2-1. Ωστόσο, στο 67′ του αγώνα, ο Γκόλντσον θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και θα διαμορφώσει το τελικό 2-2.

Το αρνητικό ρεκόρ και το γκολ με την ΑΕΚ

Ο 32χρονος αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ αυτογκόλ, στην ιστορία της Ρέιντζερς, με συνολικά έξι. Τον Ιούλιο του 2024, ο Άρης Λεμεσού θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του Γκόλντσον. Με την κυπριακή ομάδα έχει αγωνιστεί 35 φορές, ενώ το γκολ απέναντι στην ΑΕΚ αποτελεί το πρώτο του, με την ομάδα της Λεμεσού.

Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Χαραλάμπους εκτέλεσε το κόρνερ για τον Άρη Λεμεσού, ο Μόντνορ γύρισε στην περιοχή του Θωμά Στρακόσια και ο Γκόλντσον με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 για την κυπριακή ομάδα.

Goldson’s superb finish to level it up in Limassol Aris 2-2 AEK Athens pic.twitter.com/kljTudZFeO — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) August 7, 2025

Με τον τρόπο αυτό, ο αμυντικός του Άρη Λεμεσού έφτασε τα 11 γκολ στην Ευρώπη, από τα οποία τα έξι τα πανηγύρισε με τις ομάδες του, συμπεριλαμβανομένου και αυτό με την Ένωση. Όμως τα υπόλοιπα πέντε θα ήθελε να τα ξεχάσει, καθώς τα πέτυχε σε… λάθος εστία!