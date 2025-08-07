Έχασε μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ στην Κύπρο! Η Ένωση έμεινε στο 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium» για το πρώτο ματς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και η πρόκριση στα πλέι οφ θα κριθεί στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε πριν το πρώτο τέταρτο με δύο γκολ από Περέιρα και Ρέλβας, αλλά στη συνέχεια εμφάνισε αμυντικές αδυναμίες και ισοφαρίστηκε από τους γηπεδούχους. Πολύ δυναμική παρουσία από τον κόσμο των «κιτρινόμαυρων» που ξεπέρασε τους 2.500, αλλά έφυγε με γλυκόπικρη γεύση.
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Πιερό δίπλα στον Ζίνι στην επίθεση και τον Μαρίν να παίρνει θέση για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα στην κορυφή του ρόμβου. Το μπάσιμό της στο ματς ήταν ονειρικό αφού πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα είχε σκοράρει δύο φορές. Στο 9’ ο Περέιρα με όμορφο πλασέ από τρομερή ενέργεια και ασίστ του Μάνταλου έκανε το 1-0 ενώ στο 14’ από ασίστ του Περέιρα μετά από κόρνερ του Μαρίν, ο Ρέλβας λειτούργησε καλύτερα από φορ και με σουτ έγραψε το 2-0. Δύο λεπτά μετά ο Πιερό αστόχησε σε τετ α τετ για τρίτο γκολ και εκεί ήταν σαν να γύρισε ένα κουμπί. Ο Άρης Λεμεσού εκμεταλλεύτηκε τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών της ΑΕΚ και κάθε του επίθεση άρχισε να μυρίζει γκολ.
Στο 18’ ο Κακουλλής βγήκε τετ α τετ με τον Στρακόσα μετά από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας (που ήταν στη σέντρα) και έκανε το 1-2 ενώ στο 31’ και μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Γκόλντσον με βολέ στην κίνηση έγραψε το 2-2. Ενδιάμεσα μάλιστα ο Άρης είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Κακουλλή, τον οποίο σταμάτησε στην πρώτη περίπτωση ο Στρακόσα και στη δεύτερη ο Μουκουντί. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να ηρεμεί κάπως το παιχνίδι, αλλά να έχει χαλάσει την εξαιρετική εικόνα της στα πρώτα λεπτά.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε σε χαμηλό τέμπο, ο Νίκολιτς έβγαλε τον Μάνταλο (είχε κάρτα) και τον Ζίνι βάζοντας Πινέδα και Κοϊτά στη θέση τους στο 56’, με την Ένωση να έχει δύο καλές στιγμές με Πιερό και Μαρίν στη συνέχεια. Ο Άρης απείλησε με κεφαλιά του Κβιλιτάια στο 66’ και στο επόμενο λεπτό ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα, μετατρέποντας τον ρόμβο σε 4-2-3-1. Ο Πιερό έμεινε στην κορυφή της επίθεσης, Κουτέσα, Κοϊτά ήταν στα άκρα και ο Γκατσίνοβιτς σε επιτελικό ρόλο. Η ΑΕΚ πήρε τον έλεγχο καθώς ο Άρης περίμενε στο δικό του μισό, αλλά ουσιαστικά δεν υπήρξε ούτε υποψία φάσης στα λεπτά που ακολούθησαν. Το 2-2 δεν άλλαξε και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.
Άρης Λεμεσού (Αρτεμ Ράντκοφ): Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Κορέια, Μάριεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚάουσλαντ (86′ Καζού), Μόντνορ (46′ Μαγιαμπέλα), Κακουλλής (46′ Κοκόριν), Κβιλιτάια (77′ Εφάγκε)
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (56′ Πινέδα), Λιούμπισιτς (67′ Γκατσίνοβιτς), Περέιρα (90′ Γιόνσον), Μαρίν (67′ Κουτέσα), Ζίνι (56′ Κοϊτά), Πιερό