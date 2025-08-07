Έχασε μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ στην Κύπρο! Η Ένωση έμεινε στο 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium» για το πρώτο ματς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και η πρόκριση στα πλέι οφ θα κριθεί στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε πριν το πρώτο τέταρτο με δύο γκολ από Περέιρα και Ρέλβας, αλλά στη συνέχεια εμφάνισε αμυντικές αδυναμίες και ισοφαρίστηκε από τους γηπεδούχους. Πολύ δυναμική παρουσία από τον κόσμο των «κιτρινόμαυρων» που ξεπέρασε τους 2.500, αλλά έφυγε με γλυκόπικρη γεύση.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Πιερό δίπλα στον Ζίνι στην επίθεση και τον Μαρίν να παίρνει θέση για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα στην κορυφή του ρόμβου. Το μπάσιμό της στο ματς ήταν ονειρικό αφού πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα είχε σκοράρει δύο φορές. Στο 9’ ο Περέιρα με όμορφο πλασέ από τρομερή ενέργεια και ασίστ του Μάνταλου έκανε το 1-0 ενώ στο 14’ από ασίστ του Περέιρα μετά από κόρνερ του Μαρίν, ο Ρέλβας λειτούργησε καλύτερα από φορ και με σουτ έγραψε το 2-0. Δύο λεπτά μετά ο Πιερό αστόχησε σε τετ α τετ για τρίτο γκολ και εκεί ήταν σαν να γύρισε ένα κουμπί. Ο Άρης Λεμεσού εκμεταλλεύτηκε τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών της ΑΕΚ και κάθε του επίθεση άρχισε να μυρίζει γκολ.