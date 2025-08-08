Το 2018, ο Κινέζος επιστήμονας He Jiankui σόκαρε τον κόσμο όταν αποκάλυψε ότι δημιούργησε τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα μωρά. Η πράξη του θεωρήθηκε ανεύθυνη και ανήθικη, οδηγώντας τον σε τριετή φυλάκιση από το κινεζικό κράτος. Σήμερα, η συζήτηση αναζωπυρώνεται: ιδιώτες επενδυτές, τεχνολόγοι, φουτουριστές και προνάταλιστες (υπέρμαχοι της αύξησης γεννήσεων) επιδιώκουν να προωθήσουν την τεχνολογία. Η Silicon Valley και επιχειρηματίες της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ δείχνουν έντονο ενδιαφέρον, φέρνοντας ξανά ελπίδες αλλά και φόβους για το μέλλον της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Η Cathy Tie, βιοτεχνολογική επιχειρηματίας, ανακοίνωσε τη δημιουργία της εταιρείας Manhattan Project, η οποία σκοπεύει να αναπτύξει τεχνολογίες επεξεργασίας εμβρύων με διαφάνεια και ηθική επίβλεψη. Ο στόχος της: η πρόληψη σοβαρών γενετικών ασθενειών όπως η κυστική ίνωση ή η β-θαλασσαιμία.

Η Tie και η συνιδρύτρια Eriona Hysolli (πρώην επικεφαλής βιολογικών επιστημών στην Colossal Biosciences) σκοπεύουν να κινηθούν προσεκτικά, ξεκινώντας με πειράματα σε ποντίκια και πρωτεύοντα πριν αγγίξουν ανθρώπινα κύτταρα και έμβρυα. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει ακόμα χρηματοδότηση ή χρονοδιάγραμμα, αλλά ευελπιστεί να πείσει τις ρυθμιστικές αρχές ότι η τεχνολογία είναι ασφαλής.

Ιδιώτες επενδυτές και startups εισέρχονται στο πεδίο

Και άλλες εταιρείες, όπως η Bootstrap Bio, εξετάζουν τη χρήση τεχνολογιών όπως η “base editing” για την πρόληψη ασθενειών μέσω γενετικής παρέμβασης σε έμβρυα. Παράλληλα, επενδυτές και «προνάταλιστες» όπως οι Malcolm και Simone Collins υποστηρίζουν πως οι γονείς έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στα παιδιά τους κάθε διαθέσιμο πλεονέκτημα – όχι μόνο να αποφύγουν ασθένειες, αλλά ίσως και να βελτιώσουν γνωστικά ή σωματικά χαρακτηριστικά. Ο όρος “Gattaca Stack”, εμπνευσμένος από την ταινία Gattaca (1997), χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πακέτο τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ανθρώπινη αναπαραγωγή – από τεχνητές μήτρες μέχρι γενετικά «βελτιωμένα» παιδιά.