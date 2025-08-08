Δημοφιλή
Ξηρασία: Η Γη χάνει το νερό της – Συναγερμός για τα αποθέματα στην Ελλάδα
Οι ηπειρωτικές περιοχές που πλήττονται από ξηρασία επεκτείνονται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από το μέγεθος της Καλιφόρνιας κάθε χρόνο.
Κριντς, μπρο και… σαπίλα: Κι όμως τις λέξεις αυτές τις ξέρουν και οι… παππούδες
Έρευνα που διεξήχθη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου McGill στον Καναδά αμφισβητεί τη διαδεδομένη θεωρία ότι η εξέλιξη της γλώσσας απαιτεί την αντικατάσταση των παλαιότερων γενεών από νεότερες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όταν οι λέξεις αλλάζουν σημασία, οι ομιλητές όλων των ηλικιών συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αν και οι μεγαλύτερης ηλικίας ομιλητές μπορεί να υιοθετούν […]
Αδίστακτα κύματα: Υπάρχει, πλέον, απάντηση για την προέλευσή τους
Όπως οι γοργόνες, το κράκεν κι άλλα θαλάσσια πλάσματα, τα θεόρατα θαλάσσια κύματα θεωρούνταν κι αυτά μύθοι. Αυτά τα κύματα δεν αφήνουν ίχνη πίσω τους, κάνοντάς τα να μοιάζουν προερχόμενα από το πουθενά. Όμως, ένα τέτοιο κύμα άφησε πίσω του κάποια χρήσιμα ίχνη για τους επιστήμονες. Την 1η Ιανουαρίου 1995, ένα τεράστιο κύμα ύψους 80 ποδιών […]
Θύμα ένοπλης βίας «ανέστησε» η AI – Σάλος για τη «συνέντευξη» που έδωσε σε πρώην δημοσιογράφο του CNN
Ένας πρώην δημοσιογράφος του CNN προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, καθώς πήρε μια συνέντευξη από ένα άβαταρ (εικονική αναπαράσταση) που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, παίρνοντας τη φωνή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός νεαρού που είχε σκοτωθεί το 2018 σε ένοπλη επίθεση. Ο Τζιμ Ακόστα, πρώην ανταποκριτής στον Λευκό Οίκο και “μαύρο […]