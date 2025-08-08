Η Freshippo, θυγατρική του επιχειρηματικού ομίλου Alibaba στον τομέα των σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, τα σχέδια της για την ίδρυση περίπου 100 νέων καταστημάτων εντός του οικονομικού έτους που τελειώνει τον Μάρτιο του 2026, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων της σε 500.

Η επέκταση του δικτύου των καταστημάτων έχει στόχο την προσέγγιση περισσότερων καταναλωτών, την παροχή πιο βολικών προς αυτούς υπηρεσίες, αλλά και τη βελτίωση της εμπειρίας τους εντός των καταστημάτων μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, δήλωσε ο Γιαν Σιαολέι εκτελεστικός διευθυντής της Freshippo.

Ο ίδιος επικαλέστηκε την καινοτομική ανάπτυξη προϊόντων, την οργάνωση μιας στέρεας αλυσίδας εφοδιασμού, αλλά και την υλοποίηση μιας ξεκάθαρης στρατηγικής επέκτασης των δραστηριοτήτων, με στόχο την ταχεία ανάπτυξη της Freshippo.

Μεταξύ του 2024 και του οικονομικού έτους που έληξε τον Μάρτιο του 2025, η Freshippo εγκαινίασε περίπου 70 νέα καταστήματα, ενώ εισήλθε σε 27 νέες πόλεις.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, νέα καταστήματα λειτούργησαν σε πόλεις, όπως, η Τιεντσίν, η Σιχιαζουάνγκ, η Τανγκσάν και η Ταϊζου.