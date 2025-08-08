Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc in Innovation Management and Entrepreneurship), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να ενισχύει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, αποφοίτους που φιλοδοξούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση ή startup, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιδιώκουν να αναπτύξουν δεξιότητες ηγεσίας και να αναλάβουν πρωτοβουλίες στον τομέα της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού, οι φοιτητές αποκτούν πολύπλευρη εκπαίδευση σε σύγχρονες θεματικές ενότητες όπως διαχείριση καινοτόμων έργων, επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημιουργία αξίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, χρηματοδότηση και βιωσιμότητα επιχειρηματικών εγχειρημάτων, καθώς και στρατηγικές ηγεσίας και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η έμφαση δίνεται στην πρακτική προσέγγιση και στην εφαρμογή της γνώσης μέσα από πραγματικά case studies.

Ευκαιρίες Επαγγελματικής Εξέλιξης με Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η αν. καθηγήτρια & διευθύντρια του προγράμματος, Αναστασία Κωνσταντέλου, επισημαίνει: «Ανακάλυψε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “MSc in Innovation Management and Entrepreneurship” του ΕΑΠ και απόκτησε τα εφόδια για να καινοτομήσεις, να ηγηθείς και να μεταμορφώσεις τις επιχειρηματικές προκλήσεις σε ευκαιρίες». Το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με ειδικά σχεδιασμένες θεματικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών, δίνοντας τη δυνατότητα για ευέλικτη φοίτηση και επαγγελματική εξέλιξη.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε αυθεντικά επιχειρηματικά σενάρια.

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 παραμένουν ανοιχτές έως και τις 25 Αυγούστου 2025. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ: www.eap.gr.