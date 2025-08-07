Στην ακμή τους, οι Labubu δεν ήταν μόνο συλλεκτικές, αλλά κι ένα συναισθηματικό νόμισμα. Σε κάθε feed στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έβλεπε κανείς το ένα unboxing των συγκεκριμένων παστέλ πλασμάτων με τα πλατιά χαμόγελα και αυτιά σαν αυτά των κουνελιών πίσω από το άλλο. Τα αποθέματα σε κουτιά με εκπλήξεις δίνονταν σε λίγα λεπτά, ενώ στις πλατφόρμες μεταπώλησης του Διαδικτύου σπάνιες τέτοιες κούκλες μοσχοπουλήθηκαν.

Η αρχική δημόσια προσφορά της Pop Market έφτασε κοντά τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα έσοδά της στα μέσα του 2024 από την ιδέα για «Τα Τέρατα» έφτασαν τα 6,3 δισεκατομμύρια γιεν (870 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Το πρόσφατο, όμως, γεγονός, δηλαδή η κατάσχεση των πλαστών Labubu σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες (από την Κίνα μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο) αποτελεί, μάλλον, ένα σημείο καμπής. Διότι, όταν οι ανησυχίες για την αυθεντικότητα γίνονται πρωτοσέλιδα, η ιστορία αυτών των παιχνιδιών περνάει από την viral παρουσία τους σε κάτι το «σκοτεινό» για την μάρκα τους.

Η αρχή μιας ιστορίας

Οι κούκλες Labubu εμφανίστηκαν το 2015 σε βιβλίο με σκίτσα του Kasing Lung. Ήταν βασισμένες σε μύθους από την Σκανδιναβία. Είχαν κακό χαρακτήρα, αλλά ήταν απαλές, όταν τις άγγιζε κανείς.

Η πώλησή τους γινόταν από την εταιρεία How2Work στο Χονγκ Κονγκ.

Το 2019, όμως, η Pop Mart κατόρθωσε να αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα και να προκαλέσει παγκόσμιο πάταγο, χρησιμοποιώντας το μοντέλο πώλησης των κουτιών με εκπλήξεις (όπως οι γνωστές μας τυχερές δωροσακούλες): ελεγχόμενες πιθανότητες, «κυνήγι» για την απόκτηση συγκεκριμένων Labubu, περιορισμένες παραλαβές. Σε όλη αυτήν την επιτυχία, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής: η Lisa από το συγκρότημα Blackpink, η Rihanna και η Dua Lipa, που μοιράστηκαν με το κοινό τους τις δικές τους κούκλες, μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Έτσι, οι Labubu έγιναν η νέα τάση. Οι συλλέκτες τους δημιούργησαν στενούς κύκλους: ομάδες στο Telegram, αγορές μεταπώλησης και events για αυτές τις κούκλες. Πλέον, αποτελούσαν κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι για κάποιους. Ήταν κομμάτι της ταυτότητάς τους.

Ωστόσο, η ιδιοφυΐα της Pop Mart δεν σχετίζεται με τον σχεδιασμό ενός «άσχημου και γλυκού ξωτικού», που φέρνει κάπως σε κουνέλι, αλλά στον τρόπο πώλησης αυτού, Η στρατηγική έλλειψης της εταιρείας χρειαζόταν περισσότερα από περιορισμένες φιγούρες. Απαιτούσε στοχευμένες γεωγραφικά παραδόσεις, ελεγχόμενες λοταρίες από εφαρμογές και online κυνηγητό. Συγκέντρωση δεδομένων, προφίλ από bots κι αναλυτικά στοιχεία μεταπώλησης οδήγησαν στην διατήρηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στην αγορά για νέα έσοδα της Pop Mart. Ουσιαστικά, η ζήτηση δεν μειώθηκε, αλλά αποθηκεύτηκε. Και υπό αυτές τις συνθήκες, η ικανοποίηση της έλλειψης των fans των Labubu τους δίδαξε, ότι η πίστη σε μια τάση, στην προκειμένη περίπτωση, σήμαινε ψηφιακή επαγρύπνηση από πλευράς τους.

Η στρατηγική αυτή μπορεί να είχε μεγάλα περιθώρια, ώστε να καταστεί κερδοφόρα για την εταιρεία, αλλά πάντα εις βάρος της καλής θέλησης. Ενοχλημένοι αγοραστές μίλησαν για την ταχύτατη εξάντληση των αποθεμάτων, αλλά δήλωσαν, ότι ένιωσαν περισσότερο ως χρήσιμοι για την συλλογή δεδομένων από την Pop Mart, παρά ως ακόλουθοι της τάσης.

Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι ουρές έγιναν το απόλυτο παγκόσμιο θέαμα λιανικής πώλησης. Η μεθοδική εφαρμογή της έλλειψης είχε φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Όταν οι ψεύτικες κούκλες έγιναν πρώτη είδηση

Αυτό το καλοκαίρι, αστυνομικοί στην Σανγκάη διέλυσαν ένα κύκλωμα πλαστογράφων, υπεύθυνο για την πώληση περισσότερων από 5.000 ψεύτικων Labubu στο 60 – 70% της λιανικής. Κρυμμένοι πίσω από μια ηλεκτρονική βιτρίνα, τα μέλη του κυκλώματος εφάρμοζαν αντίστροφο σχεδιασμό στις πρωτότυπες κι αληθινές κούκλες και κατάφεραν να βγάλουν 12 εκατομμύρια γουάν ( 1,64 εκατομμύρια δολάρια) πριν από την σύλληψή τους. Τον ίδιο περίπου καιρό, οι Αρχές στην Κίνα κατάφεραν να κατασχέσουν δεκάδες χιλιάδες ψεύτικες κούκλες, τις «Lafufus», όπως τις αποκαλούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι διάφοροι χρήστες, σε διάφορες πόλεις.

Αλλά η κρίση με τα ψεύτικα Labubu δεν επηρεάζει μόνο την προμήθεια, αλλά και την πίστη στην ίδια την τάση. Από νωρίς, οι συλλέκτες παρατήρησαν την υπονόμευση των αξιών και την διάβρωση της εμπιστοσύνης στους ακόλουθους από τις ψεύτικες κούκλες. Η Pop Mart προσπάθησε να προστατέψει την αυθεντικότητα των προϊόντων της με την καθιέρωση εμπορικών σημάτων, την εφαρμογή του ταιριάσματος και έπειτα της αγοράς, αλλά και με νέες QR ετικέτες. Παρά τα μέτρα αυτά, η παράβαση αυτή έδειξε το τι συναισθηματική αναταραχή μπορεί να προκληθεί, όταν η στρατηγική της έλλειψης εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο.

Αντί για ένα κληροδότημα, μια καινοτομία;

Σταματήστε για ένα λεπτό και φανταστείτε τα πράγματα αλλιώς: Αν η εταιρεία είχε μεταχειριστεί τους ακόλουθους της τάσης όχι ως πηγές εσόδων, αλλά ως συμβούλους της; Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να έχουν εισάγει την πρόσβαση από νωρίς στις νέες παραλαβές και να φέρουν την ιδέα για την δημιουργία μινιατούρων Labubu, βασισμένων στην αρχική ιδέα του Lung.

Φανταστείτε ζωντανές εκδηλώσεις, όπου οι κορυφαίοι συλλέκτες συναντούν τους δημιουργούς. Φανταστείτε μια εφαρμογή από τον δημιουργό, που εξελίσσει τον μύθο για τις Labubu. Αντί όλων αυτών, η έλλειψη κυριάρχησε, ενώ το περιεχόμενο και η σύνδεση υποχώρησαν. Ένα κληροδότημα, λοιπόν, αντί για μια ουσιαστική καινοτομία.

Για του λόγου το αληθές, βέβαια, κάτι έγινε και προς αυτή την κατεύθυνση, Πράγματι, η εταιρεία δημιούργησε αίγλη, αποκλειστικές φιγούρες ως μουσειακά εκθέματα στο Λούβρο και είχε συνεργασίες με τις εταιρείες Keith Haring, One Piece και Coca Cola. Οι τίτλοι στις δημοπρασίες των κουκλών ακόμα κεντρίζουν το ενδιαφέρον: μια πράσινη Labubu άγγιξε το ποσό των 170.000 δολαρίων ΗΠΑ στο Πεκίνο. Όμως, όταν το αφήγημα δεν εξελίσσεται, οι κορυφαίοι μόνο είναι οι κερδισμένοι, ενώ οι fans αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Μια άλλη προσέγγιση

Ίσως οι Labubu αποτελούν τελικά κάτι το ιδιαίτερο σε βάθος χρόνου: περιστασιακές δημοπρασίες υψηλού προφίλ, με αφοσιωμένους λάτρεις τους σε κλειστούς κύκλους και με δευτερεύουσες κυκλοφορίες, όπως τα Crybabies ή οι Dimoo, ώστε να διατηρηθούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Ή τελικά, η τάση υποχωρεί, διαψεύδοντας το αίσθημα της αποκλειστικότητας και νέες ιδέες τις αντικαθιστούν στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις της Gen Z.

Παρά τις βασισμένες σε εφαρμογή κυκλοφορίες της Pop Mart και την άνοδο των τιμών στην αρχική λιανική, στο Reddit και στο TikTok, η αγορά έχει την «παλιά ακμή» της. Οι μέσες τιμές μεταπώλησης έχουν πέσει στο 50% σε μερικές περιοχές τους τελευταίους μήνες.

Τι διδάσκει όλο αυτό για την αγορά;

Η άνοδος των Labubu αντανακλά κάτι μεγαλύτερο από μια παιχνιδομανία: την κάλυψη ενός συναισθηματικού κενού. Σε μια εποχή οικονομικής και πολιτισμικής αβεβαιότητας, οι κοινωνίες βρίσκουν παρηγοριά στην έκπληξη και στην έλλειψη. Το να συλλέγεις παίζει σημαντικό ρόλο ψυχολογικά, όταν όλα μοιάζουν αβέβαια, όπως για την επιβίωση ύστερα από ένα καταστροφικό φυσικό φαινόμενο. Αλλά όλο αυτό είναι προσωρινό. Παράλληλα, οι κούκλες αυτές αποτέλεσαν γέφυρες προς έναν κόσμο, ο οποίος, συχνά, δεν είναι προσβάσιμος στους νεότερους σε ηλικία καταναλωτές. Κρεμασμένο συχνά σε πολυτελείς τσάντες επωνύμων και ανθρώπων, που ακολουθούν την μόδα, αποτέλεσε ένα παιχνίδι, το οποίο μπορούσε να προσφέρει μια χαμηλού κόστους είσοδο σε κάτι το υψηλά αισθητικό. Σε

ένα κόσμο, όπου η εικόνα παίζει μεγάλο ρόλο για τον άνθρωπο, τα Labubu έδωσαν σε αυτόν μια αίσθηση συμπερίληψης σε μια ομάδα. Κι όλο αυτό, έχοντας μια μικρή κούκλα, που συνδέεται με ένα μεγαλύτερο αφήγημα.

Οι κριτικοί αμφισβητούν το περιβαλλοντικό κόστος της μικροτάσης καταναλωτισμού και της εθιστικής λογικής πίσω από το κουτί – έκπληξη. Οι επενδυτικοί αναλυτές του Nab προειδοποιούν για τον κίνδυνο να θεωρηθεί αυτή η συνήθεια συλλογής των Labubu μια επενδυτικής στρατηγική σε τέτοιους καιρούς, που οι αξίες στις μεταπωλήσεις έχουν πολλές μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι αυτό το τέλος;

Η πορεία των Labubu, από σχέδια σε στούντιο μέχρι την σκανδαλώδη κατάσχεση, που τα σημάδεψε, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό για το συναισθηματικό εμπόριο. Ενώ στην αρχή επικρατούσε η βαθύτερη σύνδεση, ήρθε αργότερα ο πόνος: η κλονισμένη εμπιστοσύνη κι ένας οπαδικός ενθουσιασμός, που αναζητά πλέον την ουσία για την ύπαρξή του.

Κι αυτό, διότι το συναισθηματικό εμπόριο δεν βασίζεται μόνο στην έλλειψη. Έχει να κάνει και με την διαχείριση της επιθυμίας, την συμμετοχή της τιμής και την προώθηση ενός αφηγήματος στην πελατεία σου, μετά το άνοιγμα του πακέτου.

Αντίο, λοιπόν, Labubu; Ίσως ναι. Ίσως κι όχι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το τι ακολουθεί. Σε μια εποχή, όπου το συνανήκειν υπερτερεί της κατοχής, η επόμενη συλλεκτική κούκλα, που κερδίζει, είναι αυτή, που ευνοεί πέρα από την αγοραστική απαίτηση και κάτι άλλο: μια αφοσίωση στο ίδιο το προϊόν.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος

Πηγή: Forbes