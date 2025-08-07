Ξεκινούν η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα» από την ξέρα στα Νέα Στύρα, καθώς δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Μάλιστα, νωρίτερα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή οι εργασίες. Μόλις το φέρι μποτ μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, θα εξεταστεί από ειδικούς, οι οποίοι αναζητούν τα αίτια που το πλοίο κατέληξε στην ξέρα. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος, χάθηκε ο έλεγχος του πηδαλίου, ισχυρισμός που σύμφωνα με όσα ανέφερε νωρίτερα η ΕΡΤ, καταρρίπτεται από τον νηογνώμονα.

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες του πλοίου ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης 5 Αυγούστου, όταν το πλοίο προσάραξε στη βραχονησίδα «Γλάρος με 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Στο πλοίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών.

Η δικηγόρος ομάδας επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μιλώντας στη ΕΡΤ είπε: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας, προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».