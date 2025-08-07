Στον ανακριτή Χαλκίδας θα οδηγηθεί αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου ο καπετάνιος του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε σε ξέρα ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα-Άγιος Κωνσταντίνος, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του στους λιμενικούς, ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα καθώς υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η ΕΡΤnews, ο νηογνώμονας ανέφερε, ότι δεν εντοπίστηκε καμία βλάβη στα πηδάλια. Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δίπλα στο φέρι μποτ δύο ρυμουλκά, προκειμένου να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή η επιχείρηση αποκόλλησης του από την ξέρα και ρυμούλκησής του, πιθανότατα στα Νέα Στύρα.

Σημειώνεται, ότι οι δύτες εντόπισαν διάσπαρτες ρωγμές στο κύτος του πλοίου, οι οποίες στο σύνολό τους φθάνουν τα 15 μέτρα. Δεν έχει γίνει γνωστό, εάν θα πρέπει να αποφορτιστεί το πλοίο από το βάρος ή αν θα πρέπει απλώς να μετακινηθούν κάποια από τα 30 περίπου οχήματα που βρίσκονται μέσα. Βασική προτεραιότητα των αρχών είναι να επιστρέψουν τα οχήματα στους ιδιοκτήτες, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που θα έπρεπε να είχαν φύγει ήδη για το εξωτερικό και δεν τα έχουν καταφέρει.

Σημειώνεται, ότι το ένα από τα δύο ρυμουλκά έχει πάρει κάθετη θέση προς το πλοίο, έχει κολλήσει την πλώρη πάνω στο πλοίο, ώστε να το στηρίξει και να μην πάρει μεγαλύτερη κλίση λόγω των ανέμων, οι οποίοι φθάνουν τα 7 μποφόρ στην περιοχή.