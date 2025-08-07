Στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, μετά την κατάθεση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, του σχεδίου αποκόλλησης του φέρι μπoτ που προσάραξε σε ύφαλο, και τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκόλλησης και το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο.

Νωρίτερα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή οι εργασίες. Μόλις το φέρι μποτ μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, θα εξεταστεί από ειδικούς, οι οποίοι αναζητούν τα αίτια που το πλοίο κατέληξε στην ξέρα. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος, χάθηκε ο έλεγχος του πηδαλίου, ισχυρισμός που σύμφωνα με όσα ανέφερε νωρίτερα η ΕΡΤ, καταρρίπτεται από τον νηογνώμονα.

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες του πλοίου ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης 5 Αυγούστου, όταν το πλοίο προσάραξε στη βραχονησίδα «Γλάρος με 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Στο πλοίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών.

Η δικηγόρος ομάδας επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μιλώντας στη ΕΡΤ είπε: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας, προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το φέρι μποτ

Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης.