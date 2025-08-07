Και το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως δεν λείπει ο άτυπος διαγωνισμός ανάμεσα στα πανηγύρια της Ελλάδας, με «έπαθλο» την πιο θεαματική ή και υπερβολική είσοδο στη σκηνή ή την πίστα.

Μία από τις πιο αξιόλογες «υποψηφιότητες» για την πρωτιά έχει αναδειχθεί τις τελευταίες ώρες το πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα, καθώς στην Άρδασσα Εορδαίας τα κλαρίνα κατέφθασαν με… γερανό!

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που τράβηξαν παρευρισκόμενοι, οι τρεις μουσικοί ανέβηκαν σε μια κλούβα γερανού, στις άκρες της οποίας υπήρχαν τέσσερις πυρσοί. Αφού «πέταξαν» για μερικά δευτερόλεπτα στον αέρα, προσγειώθηκαν εντυπωσιακά στο κέντρο της πίστας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, αυτή η ιδιαίτερη είσοδος σήμανε την έναρξη του γλεντιού του «Κώστα του Χοντρού» στην Άρδασσα.

Όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά στο Χ: «Έχουν δυσκολέψει τα πανηγύρια…»