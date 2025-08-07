Ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς επιστρέφει με ένα καυστικό και ταυτόχρονα εύστοχο σκίτσο που αναδεικνύει την αλήθεια πίσω από την καθημερινή μας σχέση με τα social media.

Ένας άνδρας, καθισμένος μπροστά από τον υπολογιστή του, παραδέχεται με χιουμοριστική διάθεση ότι αποχωρεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λίγες ώρες… μόνο και μόνο για να πείσει τους άλλους ότι έχει και άλλες ασχολίες στη ζωή του.

Συγκεκριμένα γράφει: «Βγαίνω απ’ τα σόσιαλ μερικές ώρες κάθε μέρα, για να πιστεύουν ότι έχω κι άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου».