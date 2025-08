Με το πέρας των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στην Ουγγαρία, ο Λούις Χάμιλτον εμφανώς απογοητευμένος, άσκησε σκληρή κριτική στον εαυτό του, για την επίδοσή του με την SF-25 της Ferrari.

Ο επτά φορές πρωταθλητής δεν κατάφερε να προκριθεί στον τρίτο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών, όντας 15 χιλιοστά πίσω από τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Kick Sauber και με χρόχο 1:15.702 θα εκκινήσει τον αγώνα από τη 12η θέση. Την ίδια ώρα ο ομόσταυλός του, Σαρλ Λεκλέρκ, με χρόνο 1:15.372, κατέκτησε την pole position, επικρατώντας των δύο McLaren που εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους φέτος.

Ο Χάμιλτον έριξε τις ευθύνες για το κακό «πλασάρισμα» αποκλειστικά στον ευατό του. Ο Βρετανός πιλότος υποστήριξε πως η Ferrari δεν έχει κάποιο πρόβλημα, καθώς το άλλο μονοθέσιο είναι στην pole. Στη συνέχεια ανέφερε πως μάλλον η ομάδα θα πρέπει να αλλάξει οδηγό, με τον ίδιο να εμφανίζεται θυμωμένος στη συνέντευξη.

«Κάθε φορά. Εγώ φταίω κάθε φορά. Είμαι απλώς άχρηστος! Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οδήγησα απαίσια. Αυτό είναι όλο. Δεν άλλαξε τίποτα στην ισορροπία του μονοθεσίου», δήλωσε στο βρετανικό Sky Sports F1.

“It’s me every time. I’m just useless. The team has no problem. The second car is on pole, so they probably just need to change driver.”

