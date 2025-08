Και με τη βούλα… τριαντάρης ο Κέντρικ Ναν!

Ο άσος του Παναθηναϊκού, έγινε 30 ετών και αποφάσισε να το… γλεντήσει!

Στη γενέτειρά του, το Σικάγο, γιόρτασε τα γενέθλια του, με ένα φαντασμαγορικό πάρτι!

Από αυτό, δεν έλειπαν, εννοείται, οι… πράσινες πινελιές!

Ο MVP της Eurroleague και του Παναθηναϊκού, έσβησε μια τεράστια τούρτα από… χρυσό! Σ’ αυτή, απεικονιζόταν ο ίδιος με το «Τριφύλλι» στο στήθος αλλά και με μεγάλα γράμματα, η λέξη «MVP»!

Παράλληλα, ο Ναν ξεχώρισε για το λουκ του. Περιποιημένος, πόζαρε δίπλα στην τούρτα του αλλά και σε ένα ιδιαίτερο γλυπτό πάγου. Αυτό, έγραφε τα αρχικά του ονοματεπώνυμού (ΚΝ) του και και την λέξη «MVP» και πάλι!

A birthday party full of MVPs: Kendrick Nunn celebrated his 30th birthday with an MVP-themed cake🔥

Via: @Felixflores87 #basketballmaniacs #basketball #paobc #paobcgr #olympiacosbc #euroleague #greece pic.twitter.com/aJVMj716kC

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) August 3, 2025