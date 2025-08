Η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ δοκιμάζεται. Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρές καταιγίδες που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς οδηγών και σοβαρές ζημιές. Οι Αρχές προειδοποιούν για νέες βροχοπτώσεις και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι σε επιφυλακή.

Οι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ την Πέμπτη 31 Ιουλίου, προκάλεσαν χάος σε ολόκληρη την περιοχή με πλημμύρες και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Σε κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους από τη Φιλαδέλφεια έως και τη Νέα Υόρκη, σωστικά συνεργεία χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν οδηγούς που παγιδεύτηκαν στα ορμητικά νερά. Οι σιδηροδρομικές γραμμές βυθίστηκαν στο νερό. Εγκλωβίστηκαν τρένα και επιβάτες. Ομάδες διάσωσης κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.

Strong rain storms lashed the U.S. East Coast Thursday, delaying flights throughout the region and prompting emergency rescues of motorists trapped in deep water on busy highways from the Philadelphia area to New York City. pic.twitter.com/aY302E5Vwl

— The Associated Press (@AP) August 1, 2025