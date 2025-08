Το «ξεσκαρτάρισμα» του ρόστερ, συνεχίζεται στην Τσέλσι. Πάνω από μια «ντουζίνα» παικτών, είναι ήδη εκτός πλάνων!

Μπήκε ο Αύγουστος. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μεταγραφές. Οι τελευταίες… πινελιές και οι τελικές προσθαφαιρέσεις των ρόστερ, κορυφώνονται κάθε όγδοο μήνα του χρόνου.

Έτσι, και η Τσέλσι, συμπληρώνει τα «ακροτελεύτια» κομμάτια του παζλ της. Ο προπονητής της ομάδας, Έντσο Μαρέσκα, έχει κάνει ήδη γνωστές τις προθέσεις του.

Μετά τις αποχωρήσεις των Μαντουέκε και Φέλιξ, που έφεραν πολλά εκατομμύρια στα ταμεία των Λονδρέζων, ο Ιταλός θέλει να… ξεφορτωθεί και τους υπολοίπους.

🚨 João Félix and Noni Madueke were both signed for a combined £69M by Chelsea.

They both arguably failed at the club and have now been sold this summer for a combined £94.7M. 🤯 pic.twitter.com/a80EjhnKmY

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 29, 2025