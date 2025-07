Με τον Αύγουστο να πλησιάζει, τις ζέστες να δυναμώνουν και τις προετοιμασίες πολλών ομάδων να έχουν ήδη αρχίσει, μεταγραφικός «πυρετός» έχει χτυπήσει την ποδοσφαιρική Ευρώπη.

Ανακοινώσεις παικτών, προσφορές και διαπραγματεύσεις μεταξύ συλλόγων τραβούν τα βλέμματα.

Ετοιμάζεται για το «μπαμ» η Νιούκαστλ

Μπορεί το ενδιαφέρον στην Αγγλία και την Premier League να έχει στραφεί στις κινήσεις της Λίβερπουλ και στην άφιξη του Γκιόκερες στην Άρσεναλ, όμως μία άλλη ομάδα είναι έτοιμη να «ταράξει τα νερά».

Η Νιούκαστλ, έχοντας δεχθεί αρκετές απορρίψεις παικτών όπως στην περίπτωση του Ούγκο Εκιτικέ, θέλει να ενισχυθεί άμεσα. Οι «καρακάξες», υπό τον φόβο της… φηγής του Αλεξάντερ Ίσακ, έχουν θέσει ως βασικό στόχο για την επίθεση τους τον Μπέντζαμιν Σέσκο.

Παρά το γεγονός, πως ο Σλοβένος ποδοσφαιριστής δεν «καίγεται» να αποχωρήσει από τη Λειψία, με τη φανέλα της οποίας αγωνίζεται ως βασικός, η ομάδα του Έντι Χάου ετοιμάζει πρόταση που τόσο ο παίκτης, όσο και ο γερμανικός σύλλογος δεν θα μπορέσουν να αρνηθούν.

🚨 Next week will be BIG for the future of Benjamin Sesko. Newcastle United are preparing a large contract proposal and they are also ready to approach RB Leipzig formally. (Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/GcbQridMdi — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2025

Αναζητά νέο «κέρβερο» η Παρί Σεν Ζερμέν;

Στο στρατόπεδο των πρωταθλητών Ευρώπης, κύριο μέλημα αποτελεί η ανανέωση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Ιταλός τερματοφύλακας βρίσκεται στον γαλλικό σύλλογο εδώ και τέσσερα χρόνια, με το συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο του 2026.

Η Παριζιάνοι δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να έρθουν σε συμφωνία με την πλευρά του παίκτη, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί με ομάδες όπως η Γαλατάσαραϊ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Για το λόγο αυτό, η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λιλ για τον Γάλλο πορτιέρο Λούκας Σεβαλιέ.

Η πρόταση των πρωταθλητών Γαλλίας, κοστολογείται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 Paris Saint-Germain have agreed personal terms with Lucas Chevalier. When a fee is discussed it will be around €40M. PSG cannot find an agreement on a new deal with Gianluigi Donnarumma. (Source: L’Equipe) pic.twitter.com/xKupqvAMfc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2025

Ζοάο Φέλιξ και Κριστιάνο Ρονάλντο συμπαίκτες και συλλογικό επίπεδο

Ο Ζοάο Φέλιξ βρίσκεται εκτός πλάνων του Έντσο Μαρέσκα στην Τσέλσι. Αρχικά υπήρχε η σκέψη να γυρίσει πίσω στην Μπενφίκα, όπου τράβηξε τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, ο Πορτογάλος ετοιμάζει «βαλίτσες» για Σαουδική Αραβία, καθώς έχει συμφωνήσει με την Αλ Νασρ. Εκεί τον περιμένει ο συμπαίκτης και αρχηγός του στην εθνική Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τελικό στάδιο, με τον Φέλιξ να αναχωρεί άμεσα για το Ριάντ.

🚨🔵🟡 João Félix and Al Nassr, deal considered at final stages with Chelsea and player side! Understand João said yes to Al Nassr proposal and the two clubs are finalising terms. pic.twitter.com/r5F96xyPGs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025

Μόνο Ίντερ θέλει ο Λούκμαν

Η Ίντερ στην μετά – Ιντσάγκι εποχή, θέλει να ενισχυθεί στη «γραμμή κρούσης» της. Οι «νερατζούρι» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Αταλάντα, για την απόκτηση του MVP του τελικού του Europa League της σεζόν 2023-24, Αντεμόλα Λούκμαν.

Η ομάδα του Κίβου είχε ξαναπροσπαθήσει να αποκτήσει τον νιγηριανό παίκτη, όμως δεν τα βρήκε στο οικονομικό κομμάτι με την Αταλάντα. Πλέον η Ίντερ έχει ανεβάσει την προσφορά της στα 43 εκατομμύρια ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να ενδιαφέρεται μόνο να μετακινηθεί στους «νερατζούρι».

❗Inter are set to raise their offer to €43 million to sign Lookman. — @Gazzetta_it pic.twitter.com/1HFoVRfwZE — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) July 26, 2025

Η Γουέστ Χαμ δεν θέλει τον αθωωμένο Πακετά

Μία μέρα μετά την είδηση της αθώωσης του Λούκας Πακετά, σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού, η Γουέστ Χαμ έβαλε «πωλητήριο» στον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό. Λόγω της περιπέτειάς του αυτής με τον νόμο, παραμένει εκτός γηπέδων για αρκετό καιρό.

Τα «σφυριά» δεν θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον Πακετά, τον οποίο κοστολογούν στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 West Ham are pushing Lucas Paqueta towards the exit doors ⚒️🇧🇷 It will cost around €35M to secure his signature. 🤑 (Source: @MailSport) pic.twitter.com/Y1Gb47BaaE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2025

Ο διάδοχος ενός «κανονιέρη»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έψαχνε αρκετά στην ποδοσφαιρική «αγορά», για τον αντικαταστάτη του Βίκτορ Γκιόκερες που υπέγραψε με την Άρσεναλ. Όλα δείχνουν πως τον βρήκε στην Ισπανία και την Αλμερία. Το όνομά του; Λουίς Χαβιέρ Σουάρες!

Ο Κολομβιανός επιθετικός κέντρισε το ενδιαφέρον των «λιονταριών της Λισαβόνας» και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων είναι προχωρημένες, καθώς σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, έχουν ολοκληρωθεί τα γραφειοκρατικά ζητήματα.

Ο Σουάρες αναμένεται να ταξιδέψει στην Πορτογαλία μέσα στις επόμενες ημέρες για να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του.

🚨🟢 Sporting and Almería have just signed all official documents for Luis Jávier Suárez deal. Sporting have their new striker to replace Viktor Gyökeres. ✅🇨🇴 pic.twitter.com/DB5Qx27r59 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025

Ένα παιδί της Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει

Την περίπτωση του 22χρονου Τζέιμς Τράφορντ ξεχώρισε η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» πλήρωσαν στην Μπέρνλι 31 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν, καθώς αποτελεί επιλογή του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Όλα δείχνουν πως ο Έντερσον θα παραμείνει ως βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, αφήνοντας στον Τράφορντ τη θέση του αναπληρωματικού. Ο Άγγλος πορτιέρο θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα και θα υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι.