Στην προεπιλογή της εθνικής Σλοβενίας, για το EuroBasket του 2025, συμπεριλήφθηκε ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο σούπερ σταρ των Λέικερς, ακολουθεί «σκληρό» πρόγραμμα διατροφής και προπόνησης, με τη φυσική του κατάσταση να κεντρίζει τα βλέμματα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς εμφανίζεται αδυνατισμένος, με τους Αμερικανούς να του προσδίδουν το παρατσούκλι «Skinny Luka». Παρόλο που κατα τη διάρκεια της σεζόν πολλοί σχολίαζαν αρνητικά την εμφάνισή του, πλέον όλοι εντυπωσιάστηκαν με την άμεση αλλαγή στη φυσική του κατάσταση.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο «X», βλέπουμε τον Σλοβένο σταρ του NBA να… εκτελεί από το κέντρο του γηπέδου και να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Ο βοηθός προπονητή της εθνικής Σλοβενίας στο EuroBasket, Γκρεγκ Σεν Ζαν, βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τον Ντόντσιτς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του.

He makes it look too easy 🔥

IG / gajcresnik pic.twitter.com/RkdThi2rrR

— Luka Updates (@LukaUpdates) July 25, 2025