Ο Γενικός Διοικητής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), Στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, συναντήθηκε την Πέμπτη στη Βεγγάζη με τον Massad Boulos, ανώτερο σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ για τις αφρικανικές υποθέσεις. Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην έδρα της Γενικής Διοίκησης του LNA, με τη συμμετοχή και άλλων μελών της αμερικανικής αντιπροσωπείας, η οποία βρίσκεται στη χώρα για επίσημη επίσκεψη.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του LNA, οι συνομιλίες κάλυψαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή. Έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των μελλοντικών συνεργασιών σε τομείς όπως η οικονομία, η βιομηχανία και οι επενδύσεις, με στόχο την ανοικοδόμηση της χώρας και την προσέλκυση διεθνών εταίρων.

I was pleased to be received in Benghazi by Field Marshal Khalifa Haftar. We discussed U.S. support for Libyan efforts to unify institutions, reinforce sovereignty, and chart a path to stability and prosperity through political dialogue. pic.twitter.com/26JOa0ptGT

— U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) July 24, 2025