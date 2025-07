Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Επστάιν «τον καλύτερο» σε ένα μήνυμα που έγραψε για τον δισεκατομμυριούχο σε ένα αντίτυπο του βιβλίου του 1997 «Trump: The Art of the Comeback» σύμφωνα με τους New York Times. Τα λόγια θαυμασμούστο γράμμα ήταν: «Στον Τζεφ – Είσαι ο καλύτερος!».

Ο Τραμπ έδωσε ένα αντίτυπο του βιβλίου στον Επστάιν τον Οκτώβριο του 1997 , σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι δημοσίευσαν μια φωτογραφία του χειρόγραφου μηνύματος του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ. Το σύντομο σημείωμα υπογράφεται από τον Τραμπ και φέρει ημερομηνία Οκτωβρίου 1997. Η αποκάλυψη ήρθε την ώρα που αποκαλύπτονται περισσότερα μυστικά από το διαβόητο πλέον βιβλίο των 50ων γενεθλίων του Επστάιν, στο οποίο ο Τραμπ επανειλημμένα τόνισε ότι δεν συμμετείχε. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ περιλαμβανόταν στη «λίστα των συντελεστών» του βιβλίου, το οποίο οργανώθηκε από το δεξί χέρι του Επστάιν, την Γκισλεΐν Μάξγουελ.

Το δημοσίευμα τύπωσε μια επιστολή της Μάξγουελ που εξηγούσε πώς προέκυψε το δώρο γενεθλίων (βιβλίο των 50ων γενεθλίων του Επστάιν), σημειώνοντας: «Η ιδέα πίσω από αυτό το βιβλίο ήταν απλώς να συγκεντρώσουμε ιστορίες και παλιές φωτογραφίες για να φρεσκάρουμε τη μνήμη σας σχετικά με μέρη, ανθρώπους και διάφορα γεγονότα. Ορισμένες από τις επιστολές θα επιτύχουν σίγουρα τον επιδιωκόμενο στόχο τους. Κάποια άλλα, λοιπόν… θα πρέπει να τα διαβάσετε για να το διαπιστώσετε μόνοι σας».

Ο Τραμπ ξέσπασε μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ με μια ανάρτηση στο Truth Social, γράφοντας: «Οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποπροσανατολίσουν και να κρύψουν (από τον κόσμο) οτι το πρώτο εξάμηνο (της δεύτερης θητείας μου) είναι το καλύτερο που έχει δεί ποτέ η Αμερική».