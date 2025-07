Η Ελλάδα μαζί με άλλες 28 χώρες, υπέγραψαν κοινή δήλωση-έκκληση με πρωτοβουλία της Βρετανίας, απαιτώντας τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέσω μιας άνευ όρων και μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Οι χώρες αυτές επαναβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου για την επίτευξη ειρήνης και δηλώνουν έτοιμες να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Στην κοινή δήλωση, καταδικάζεται η επικίνδυνη πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης που περιορίζει την παροχή βοήθειας και στερεί από τους κατοίκους της Γάζας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι υπογράφουσες χώρες ζητούν την άμεση άρση των περιορισμών, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ.

H κοινή δήλωση των 29 χωρών:

Υποστηρίζουν ότι το μοντέλο παροχής βοήθειας της ισραηλινής κυβέρνησης είναι επικίνδυνο, τροφοδοτεί την αστάθεια και στερεί από τους κατοίκους της Γάζας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Καταδικάζουν τη χορήγηση βοήθειας με το σταγονόμετρο και την απάνθρωπη δολοφονία αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις πιο βασικές τους ανάγκες σε νερό και τροφή.

Θεωρούν απαράδεκτη την άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να παράσχει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό και καλούν το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Ταυτόχρονα, καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη κράτηση των ομήρων από την Χαμάς και ζητούν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Για τους λόγους αυτούς, οι υπογράφουσες χώρες καλούν:

Tην ισραηλινή κυβέρνηση να άρει αμέσως τους περιορισμούς στη ροή της βοήθειας και να επιτρέψει επειγόντως στον ΟΗΕ και στις ανθρωπιστικές ΜΚΟ να κάνουν το έργο τους που σώζει ζωές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Όλα τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Παράλληλα, καταδικάζεται η απάνθρωπη δολοφονία αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και ζητείται η προστασία τους σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επιπλέον, η κράτηση ομήρων από τη Χαμάς καταγγέλλεται και απαιτείται η άμεση απελευθέρωσή τους.

Οι υπογράφουσες χώρες απορρίπτουν τις προτάσεις για αναγκαστική εκτόπιση του παλαιστινιακού πληθυσμού και κάθε αλλαγή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών, τονίζοντας την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε: «Ο ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει” να σκοτώνει Παλαιστίνιους αμάχους που συγκεντρώνονται σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

“Έχω δηλώσει σαφώς ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους σε σημεία διανομής” ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε στο X έπειτα από επικοινωνία με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

The killing of civilians seeking aid in Gaza is indefensible.

I spoke again with @gideonsaar to recall our understanding on aid flow and made clear that IDF must stop killing people at distribution points.

All options remain on the table if Israel doesn’t deliver on its pledges

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2025