Όπως μεταδίδουν οι Moscow Times η Μόσχα επλήγη για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα από έντονες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, με σοβαρές πλημμύρες να καταγράφονται από το πρωί της Δευτέρας, 21 Ιουλίου 2025.

Μέχρι τις 9:00 π.μ., ο μετεωρολογικός σταθμός στο πάρκο VDNKh είχε ήδη καταγράψει το 33% της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γεβγκένι Τίσκοβετς, η Μόσχα έχει πλέον καλύψει το σύνολο της αναμενόμενης μηνιαίας βροχής, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα επίπεδα έχουν ξεπεραστεί. Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στα βορειοδυτικά προάστια της πόλης.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν πλημμυρισμένους υπόγειους χώρους στάθμευσης, αυτοκίνητα να κινούνται μέσα από διαβάσεις γεμάτες νερό και πεζούς να διασχίζουν υπόγειες διαδρομές με το νερό να φτάνει ως τα γόνατα. Σε κάποιες περιοχές, η ορμή του νερού παρέσυρε χώμα και φερτά υλικά, φράζοντας δρόμους και πεζοδρόμια.

Large parts of Moscow are now flooded as a result of torrential rain that fell in the last 24hrs. This is likely to continue based on weather forecasts. pic.twitter.com/OXOVkPnnEM

— raging545 (@raging545) July 21, 2025