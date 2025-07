Το πολιτικό τοπίο στην Ιαπωνία φαίνεται να αλλάζει σημαντικά μετά τις εκλογές για την Άνω Βουλή, με το κυρίαρχο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και τον σύμμαχό του Κόμεϊτο να χάνουν την πλειοψηφία.

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα στην Ιαπωνία και το συνεργαζόμενο κόμμα Κόμεϊτο υπέστησαν σημαντική ήττα στις εκλογές για την Άνω Βουλή, χάνοντας την πλειοψηφία τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μέσων ενημέρωσης.

Το LDP έλαβε 39 έδρες και το Κόμεϊτο 8, συγκεντρώνοντας συνολικά 47 έδρες, κάτω από τις 50 που απαιτούνται για τη διατήρηση της πλειοψηφίας.

Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέγραψαν σημαντικά κέρδη:

Το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα Ιαπωνίας (CDP) έλαβε 21 έδρες

Το Δημοκρατικό Κόμμα για τον Λαό (DPP) 17 έδρες

Το δεξιό λαϊκιστικό Sanseito εξέπληξε με 14 έδρες

Το Nippon Ishin no Kai εξασφάλισε 7 έδρες

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιαπωνίας και το Reiwa Shinsengumi έλαβαν από 3 έδρες το καθένα

Το αποτέλεσμα θεωρείται ισχυρό πλήγμα για τον Ισίμπα, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις για παραίτηση. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ειδικά ως προς την ακρίβεια και τη διαχείριση του πληθωρισμού, ενίσχυσε το αντι-LDP κλίμα και ώθησε ψηφοφόρους προς τα μικρότερα κόμματα. Παρά την ενίσχυση της αντιπολίτευσης, το πολιτικό τοπίο παραμένει κατακερματισμένο, γεγονός που προμηνύει περίοδο πολιτικής αστάθειας και ενδεχόμενης δυσκολίας στη λήψη αποφάσεων — ειδικά ενόψει κρίσιμων εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Το αναδυόμενο ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα της Ιαπωνίας, το Sanseito, αναδείχθηκε απροσδόκητος νικητής. Ο ηγέτης του είναι ένας πρώην διευθυντής σούπερ μάρκετ που δημιούργησε το πολιτικό του κόμμα στο YouTube εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και έκανε εκστρατεία με το μήνυμα του Τραμπ «Πρώτα οι Ιάπωνες».

Εμπνευσμένο από άλλες λαϊκιστικές δεξιές ομάδες που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια, το Sanseito κατάφερε μια δραματική αύξηση σε σχέση με την μία έδρα που κατείχε προηγουμένως. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ σε μια βουλή 248 εδρών, αλλά δείχνει ότι το μήνυμα του κόμματος βρίσκει απήχηση σε τμήματα του ιαπωνικού κοινού.

Η άνοδος του Sanseito είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένης της ασυνήθιστης προέλευσής του. Ο ηγέτης του κόμματος, Σοχέι Καμίγια, ίδρυσε την ομάδα το 2020 «συγκεντρώνοντας ανθρώπους στο Διαδίκτυο» και στη συνέχεια άρχισε σταδιακά να κερδίζει έδρες σε τοπικές συνελεύσεις, όπως δήλωσε σε ομιλία του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Μέχρι τη Δευτέρα, το κανάλι του στο YouTube είχε περισσότερους από 460.000 συνδρομητές. Κέρδισε έδαφος την εποχή της πανδημίας Covid, κατά τη διάρκεια της οποίας διέδωσε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τους εμβολιασμούς και μια κλίκα παγκόσμιων ελίτ, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, κατά την προεκλογική περίοδο για τις εκλογές της άνω βουλής, έγινε πιο γνωστό για την εκστρατεία “Japanese First” (Πρώτα οι Ιάπωνες), η οποία επικεντρώθηκε σε καταγγελίες για υπερτουρισμό και την εισροή αλλοδαπών κατοίκων.

Το ζήτημα των «ξένων« αποτελεί ένα όλο και πιο ευαίσθητο ζήτημα. Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ήταν παραδοσιακά αυστηρή σε θέματα μετανάστευσης, αλλά τα τελευταία χρόνια κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να προσελκύσει περισσότερους διεθνείς τουρίστες και αλλοδαπούς εργαζομένους, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού και τη ραγδαία πτώση των γεννήσεων. Και αυτό απέδωσε.

Ο πληθυσμός των αλλοδαπών κατοίκων της Ιαπωνίας αυξήθηκε από 2,23 εκατομμύρια σε 3,77 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, αν και εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 3% του συνολικού πληθυσμού των 120 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο αριθμός των τουριστών συνεχίζει επίσης να σπάει ρεκόρ.

Ωστόσο, αυτό έχει προκαλέσει προβλήματα σε πόλεις που κατακλύζονται από επισκέπτες, ορισμένοι από τους οποίους συμπεριφέρονται ανάρμοστα, και εξαντλεί πόρους όπως τα διάσημα ιαματικά νερά της χώρας. Τώρα, ορισμένοι πιστεύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί στην Ιαπωνία, σε σημείο που η κυβέρνηση δημιούργησε πρόσφατα μια νέα ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Το Sanseito εκμεταλλεύτηκε αυτές τις απογοητεύσεις στην πλατφόρμα “Japanese First”, μαζί με άλλα παράπονα για τους στάσιμους μισθούς, τον υψηλό πληθωρισμό και το κόστος ζωής.

«Αυτή τη στιγμή, η ζωή των Ιαπώνων γίνεται όλο και πιο δύσκολη», δήλωσε ο Καμίγια στην ομιλία του τον Ιούλιο.

Ανέφερε την έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης και το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

«Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν αλλάξει τις πολιτικές της Ιαπωνίας για τους δικούς τους σκοπούς», πρόσθεσε.

«Αν δεν αντισταθούμε σε αυτή την ξένη πίεση, η Ιαπωνία θα γίνει αποικία».

Ο Καμίγια έκανε επίσης συγκρίσεις με άλλες δεξιές οργανώσεις, όπως το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το κόμμα AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) και το Reform UK.

«Το Sanseito έχει γίνει καυτό θέμα συζήτησης, και ιδιαίτερα εδώ στην Αμερική, λόγω του λαϊκισμού και του αντι-ξενικού κλίματος», δήλωσε ο Joshua Walker, επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Japan Society με έδρα τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

«Πρόκειται περισσότερο για αδυναμία του LDP και του Ισίμπα παρά για οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε.

Πολλοί έχουν επικρίνει το πρόγραμμα του Sanseito ως ξενοφοβικό και ρατσιστικό

Επίσης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για την αντίθεση του στις πολιτικές ισότητας των φύλων και για την πρότασή του ότι οι γυναίκες πρέπει να επικεντρωθούν στη μητρότητα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Βέβαια, πριν από τις εκλογές, προσπάθησε να μετριάσει ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες ιδέες του κόμματος και να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες ψηφοφόρους, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, υιοθέτησε έναν θριαμβευτικό τόνο, σύμφωνα με το Reuters. «Το κοινό κατάλαβε ότι τα μέσα ενημέρωσης έκαναν λάθος και ότι το Sanseito είχε δίκιο», δήλωσε ο Καμίγια. Όταν ρωτήθηκε για την απήχηση που έχει στους άνδρες ψηφοφόρους, ισχυρίστηκε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι είναι «θερμόαιμος», προσθέτοντας ότι «με αυτό ταυτίζονται περισσότερο οι άντρες».

Video: A white guy showed argued in Japanese with a Sanseito supporter. He said he’s a Japanese citizen and contributes to Japan by paying more taxes than the Sanseito supporter.

The Sanseito supporter said he’s against the increase of such people.pic.twitter.com/IwsZEgDWIO

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 17, 2025