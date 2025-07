Σε τροχιά έντονης επενδυτικής δραστηριότητας εισέρχεται η PREMIA Properties, με κινήσεις που επεκτείνονται σε πολλαπλά πεδία, από την ψυχαγωγία και τα εμπορικά ακίνητα στην Αττική, μέχρι τα τουριστικά assets στο εξωτερικό και την ενίσχυση κεφαλαίων μέσω ΑΜΚ.

Από τα πιο εμβληματικά σημεία ψυχαγωγίας της Αττικής, το Village Cinemas στον Ρέντη περνά ήδη σε νέα φάση, καθώς ξεκίνησε επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μετατροπή του σε πρότυπο sports and entertainment center, ένα σύγχρονο κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας, που θα αποτελέσει πόλο έλξης για οικογένειες, νέους και παιδιά. Η επένδυση υλοποιείται από την εταιρεία Renti to Go, στην οποία βασική μέτοχος είναι η εταιρία ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων PREMIA Properties, και περιλαμβάνει ριζική ανακαίνιση, αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και επέκταση των δραστηριοτήτων με νέα καταστήματα και υπηρεσίες. Τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει, με ολοκλήρωση που αναμένεται εντός δύο ετών.

Συγκεκριμένα, η PREMIA Properties A.E.E.A.Π. ανακοίνωσε ότι από τις 3 Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία Renti to Go Μονοπρόσωπη Α.Ε. απέκτησε το 100% των μετοχών της Trivillage Developments Greece S.A., ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου Village Shopping & More στον Ρέντη, έναντι 14,1 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα επενδυτικό joint venture, στο οποίο συμμετέχουν:

PREMIA Properties (40%)

Οικογένεια Αντετοκούνμπο (30%)

Ηλίας Γεωργιάδης (11%)

Γιάννης Κωνσταντίνου (10%)

Γιώργος Πάνου (5%)

Άλεξ Παπακωνσταντίνου (4%)

Το Village Shopping & More διαθέτει 49.000 τ.μ. κτισμάτων σε οικόπεδο 36 στρεμμάτων και λειτουργεί ήδη ως ψυχαγωγικό κέντρο με μισθωτή τη Village Cinemas.

Αναγέννηση με πυρήνα την άθληση και τη νέα γενιά

Το project έχει ήδη ξεκινήσει και στόχος είναι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να μετατραπεί σε πρότυπο Sports & Entertainment Center, με σύγχρονες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, που θα προσελκύουν νέους, οικογένειες και παιδιά. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του concept παίζει η οικογένεια Αντετοκούνμπο, η οποία συνδιαμορφώνει το όραμα για έναν πολυχώρο υψηλών προδιαγραφών στον αστικό ιστό.

Η PREMIA, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, σχεδιάζει την επαναμίσθωση των κενών χώρων και την αναβάθμιση των υποδομών, που αναμένεται να πολλαπλασιάσουν τα οφέλη στη λειτουργική κερδοφορία.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 40 εκατ. ευρώ – Δημόσια προσφορά από 21 έως 23 Ιουλίου 2025

Στο μεταξύ, η PREMIA προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης 1,30 ευρώ/μετοχή, προσφέροντας έκπτωση 38% έναντι της καθαρής εσωτερικής αξίας (NAV). Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 23 Ιουλίου 2025.

Η ΑΜΚ προβλέπει αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αλλά δικαίωμα προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους.

Η εταιρεία εξασφάλισε ήδη σημαντικές συμμετοχές από βασικούς επενδυτές:

Νέοι anchor investors:

Γεώργιος Δασκαλάκης – €5 εκατ.

GFI Ltd – €3,3 εκατ.

ANIKA Α.Ε. – €3 εκατ.

Υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι:

Sterner Stenhus Greece AB – €8 εκατ.

Fastighets AB Balder – €12 εκατ.

Petter Stordalen (μέσω NLTG) – €6,5 εκατ.

ΝΟΕ Μεταλλικές Κατασκευές Α.Ε. – €500.000

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των αποφάσεων της από 08.05.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με τις οποίες εγκρίθηκε (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €40.000.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, και με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (το «Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»), καθώς και (ii) η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης και του τελικού αριθμού των νέων, κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (οι «Νέες Μετοχές»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, την ενότητα 4.1.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 25/15.04.2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 16.07.2025 απόφασή του, ενέκρινε τα εξής:

(α) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε €1,30 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), και, κατά συνέπεια, τη διαμόρφωση του τελικού αριθμού των προς διάθεση Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου σε 30.769.230 Νέες Μετοχές (όπως προκύπτει από το πηλίκο του προς άντληση ποσού των €40.000.000 δια της Τιμής Διάθεσης, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό). Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών (ποσού €0,50 ανά Νέα Μετοχή) και της Τιμής Διάθεσης αυτών (ποσού €1,30 ανά Νέα Μετοχή), δηλαδή συνολικά €24.615.384 (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των 30.769.230 Νέων Μετοχών που θα διατεθούν προς κάλυψη), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(β) Τη διάθεση των Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης δυνάμει των εξαιρέσεων του άρθρου 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), χωρίς να θίγεται το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής των υφιστάμενων μετόχων.

(γ) Δικαιούχοι του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής να είναι όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Σ.Α.Τ., κατά την 17.07.2025 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»).

(δ) Τη διεξαγωγή της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά το χρονικό διάστημα από 21.07.2025 έως 23.07.2025.

(ε) Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 και το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και θα συμπίπτει με την περίοδο διεξαγωγής της Συνδυασμένης Προσφοράς και της τυχόν μετέπειτα ιδιωτικής τοποθέτησης αδιάθετων Νέων Μετοχών.

(στ) Την κατανομή των Νέων Μετοχών κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με αναλογία 0,3214060400610848 Νέες Μετοχές για κάθε υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

(ζ) Σε περίπτωση που μετά την ικανοποίηση των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προνομιακής Κατανομής των υφιστάμενων δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας υφίστανται αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι «Αδιάθετες Νέες Μετοχές»), αυτές να διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ή/και μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η κατανομή των Αδιάθετων Νέων Μετοχών μεταξύ της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και της Δημόσιας Προσφοράς θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Αδιάθετες Νέες Μετοχές που εν τέλει θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, να κατανεμηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Αδιάθετες Νέες Μετοχές που εν τέλει θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς να κατανεμηθούν μεταξύ των επενδυτών που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, ως εξής:

(i) σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, να ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι αιτήσεις εγγραφής που θα έχουν υποβληθεί εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς,

(ii) σε περίπτωση υπερκάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, η ζήτηση για Νέες Μετοχές από υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής, κατά την έκταση που δεν έχει ικανοποιηθεί σε ενάσκηση του δικαιώματος αυτού (ήτοι η ζητούμενη ποσότητα που υπερβαίνει τις Νέες Μετοχές που διατέθηκαν με βάση το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής) προστίθενται στη ζήτηση για Νέες Μετοχές (ζητούμενη ποσότητα) από λοιπούς εγγραφόμενους επενδυτές στη Δημόσια Προσφορά, και ικανοποιούνται αναλογικά (pro rata), στο βαθμό που υφίστανται Αδιάθετες Νέες Μετοχές που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Νέα εξαγορά: Πολυτελές ξενοδοχείο στις Κανάριες Νήσους

Σε διεθνές επίπεδο, η PREMIA ανακοίνωσε την εξαγορά ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Gran Canaria (Κανάριες Νήσοι) έναντι 64 εκατ. ευρώ, μέσω συμφωνίας με τον όμιλο NLTG (North Leisure Travel Group).

Η επένδυση συνοδεύεται από 20ετή μίσθωση με ετήσιο καθαρό μίσθωμα 4,65 εκατ. ευρώ, σε καθεστώς triple net lease, και θα χρηματοδοτηθεί από ελληνική τράπεζα. Η κίνηση αυτή ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στον τουριστικό κλάδο, με προοπτική σταθερών εσόδων.

Με ένα πλέγμα επενδύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την προγραμματισμένη ΑΜΚ, η PREMIA θέτει ισχυρές βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης, με ποιοτικά ακίνητα, στρατηγικούς εταίρους και προοπτικές διεθνοποίησης.