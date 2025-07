Ένα ιστορικό αλλά και συναισθηματικά φορτισμένο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Λονδίνο: η ομάδα σκυταλοδρομίας 4×400 μέτρων της Μεγάλης Βρετανίας παρέλαβε επίσημα το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του 1997, 28 χρόνια μετά τον τελικό της Αθήνας, όπου είχαν τερματίσει δεύτεροι πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η καθυστέρηση οφειλόταν στην υπόθεση ντόπινγκ του Αντόνιο Πέτιγκριου, μέλους της αμερικανικής ομάδας, ο οποίος το 2008 παραδέχθηκε ότι είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών μεταξύ 1997 και 2003. Ακολούθησε μία μακρά διαδικασία έρευνας, εφέσεων και επανεξέτασης, που ολοκληρώθηκε φέτος με την επίσημη ανάκληση του αμερικανικού τίτλου και την απονομή του χρυσού στους Βρετανούς αθλητές.

World Champions 🏆

Britain’s men’s 4x400m relay team finally have their 1997 World Athletics Championships gold medals after reallocation.

Congrats Roger Black, Iwan Thomas, Jamie Baulch, Mark Richardson and Mark Hylton 👏#LondonDL @_Novuna

— British Athletics (@BritAthletics) July 19, 2025