Στη Ρουμανία και την Κλουζ. Εκεί, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νέιθαν Μένσα!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στην Euroleague.

Μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Πειραιά, ακολούθησε ένα ακόμη στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αν και φάνηκε εκεί να αποκτά πιο ενεργό ρόλο, δεν κατάφερε να κερδίσει θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Με τα ερυθρόλευκα, αγωνίστηκε, σχεδόν, αποκλειστικά στην GBL. Σε έξι παιχνίδια, μέτρησε 5,2 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σε 25 λεπτά συμμετοχής. Στην Ευρωλίγκα, σε δύο αναμετρήσεις που πήρε χρόνο συμμετοχής, δεν σκόραρε.

Πλέον, είναι παίκτης της Κλουζ, η οποία τη νέα αγωνιστική χρονιά θα αγωνίζεται στο EuroCup.

Nathan Mensah is our new big man 🔝🔥 pic.twitter.com/ypvUh59WWd

— U-BT Cluj-Napoca (@UBTCluj) July 20, 2025