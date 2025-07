Οι προειδοποιήσεις για καταρρακτώδεις βροχές παραμένουν σε ισχύ για το μεγαλύτερο μέρος των δυτικών και νότιων περιφερειών της χώρας και η μετεωρολογική υπηρεσία συνέστησε εξαιρετική προσοχή για κατολισθήσεις και πλημμύρες και για αύριο Σάββατο.

Ορισμένες περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Γκουανγκτζού επλήγησαν από ρεκόρ βροχής που ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας εξακολουθεί να αγνοείται, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι δύο καθώς είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους σε πλημμυρισμένους δρόμους ενώ ένας άλλος καθώς βρισκόταν σε υπόγειο κτιρίου που είχε πλημμυρίσει στο κεντρικό τμήμα της επαρχίας Νότια Τσουνγκτσόνγκ, διευκρίνισε το υπουργείο.

Επίσης ένας οδηγός σκοτώθηκε όταν τοίχος 10 μέτρων στην άκρη δρόμου κατέρρευσε πάνω σε κινούμενο όχημα την Τετάρτη στην Οσάν, η οποία βρίσκεται περίπου 44 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ανοιχτά την ενίσχυση του κυβερνητικού ρόλου στην πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών, δήλωσε ότι μολονότι οι φυσικές καταστροφές είναι δύσκολο να αποφευχθούν, μπορούν να γίνουν περισσότερα για την πρόληψη των ζημιών και την προειδοποίηση του κόσμου.

«Βλέπω ότι υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες υπήρχαν απώλειες λόγω κακής ανταπόκρισης ενώ η κατάσταση ήταν εύλογα προβλέψιμη», δήλωσε σήμερα σε έκτακτη σύσκεψη για τις καιρικές συνθήκες και ζήτησε να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

