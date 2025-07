Σεισμική δόνηση 4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 9:14 (ώρα Ιταλίας) στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σεισμογενής.

Έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημιές, αλλά πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια και τα γραφεία τους και παραμένουν στις πλατείες της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου.

Eyewitnesses reported shaking in #Italy 6 min ago (local time 09:14:29)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/lsreHC7AHS

— EMSC (@LastQuake) July 18, 2025