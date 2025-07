Μέσο ανάρτησης στα social media, ο Ολυμπιακός, αποκάλυψε τη νέα εμφάνιση για τους αγώνες μακριά από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός επέλεξε λευκή εμφάνιση με κόκκινες λεπτομέρειες, για τους εκτός έδρας αγώνες του τη νέα σεζόν. Την ιδιαίτερη φανέλα «υπογράφει» η Adidas, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» χρησιμοποίησαν στην ανάρτησή τους το hashtag «We Keep On Dreaming».

Για πρώτη φορά φέτος ο Ολυμπιακός θα έχει στο έμβλημα του, πέντε αστέρια, καθώς την περασμένη αγωνιστική περίοδο χρησιμοποιήθηκε το ειδικό σήμα για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.