Σοκ προκαλεί η είδηση, ότι ένα 12χρονο κορίτσι στη Βραζιλία πέθανε κατά τη διάρκεια της γέννας, ενώ είχε μείνει έγκυος μετά από τον βιασμό της από έναν 22χρονο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ διένυε τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης, λόγω πόνων στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, κατέληξε από εγκεφαλική αιμορραγία, όταν υπεβλήθη σε επείγουσα καισαρική τομή. Το μωρό ωστόσο ήρθε στη ζωή. Η 12χρονη φέρεται να μην είχε ενημερώσει τους γονείς της για την εγκυμοσύνη, επειδή δεν το γνώριζε τους πρώτους μήνες. Αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, όταν ήρθαν τα πρώτα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κορίτσι προέρχεται από οικογένεια ιθαγενών Warao. Ο θείος της υποστήριξε, ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από έναν 22χρονο, που γνωρίζουν ποιος είναι. Το ερώτημα που τίθεται ωστόσο, είναι γιατί το κορίτσι δεν υπεβλήθη σε άμβλωση, όταν έγινε γνωστό ότι είναι έγκυος από τον βιαστή της, καθώς αν και η άμβλωση είναι παράνομη κατά βάση, επιτρέπεται όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή το έμβρυο πάσχει από ανεγκεφαλία. Η αστυνομία ερευνά τον θάνατό της.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of child rape & death.

A 12-year-old schoolgirl from the Warao tribal community in eastern Brazil has tragically died while giving birth to her alleged attacker’s baby. The unnamed girl, who was eight months pregnant, was… pic.twitter.com/xzjK62wyFc

