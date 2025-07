Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σήμερα «ανησυχία» για τις συγκρούσεις στη Συρία και κάλεσε «όλες τις πλευρές» να προστατεύσουν τους αμάχους «αδιακρίτως».

Στην ανακοίνωση της η ΕΕ κάλεσε επίσης σε σεβασμό της κυριαρχίας της Συρίας, «απέναντι στον πολλαπλασιασμό των ισραηλινών πληγμάτων στο συριακό έδαφος».

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στην Τουρκία, που είναι επίσης ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, κάλεσε σήμερα σε ένα βήμα πίσω και σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην πόλη Σουέιντα της Συρίας και καταδίκασε τη βία εναντίον αμάχων.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία εναντίον αμάχων στη Σουέιντα. Όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δεσμευθούν σε ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν», έγραψε ο Τομ Μπαράκ σε ανάρτηση στο X, χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική γραφή για την πόλη, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε Σύρους κυβερνητικούς στρατιώτες και ντόπιους Δρούζους μαχητές μερικές ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

We unequivocally condemn violence against civilians in Suwayda. Full stop. All parties must step back and engage in meaningful dialogue that leads to a lasting ceasefire. Perpetrators need to be held accountable.

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 16, 2025