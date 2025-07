Ο Τσίμα Μονέκε δεν μάσησε τα λόγια του λίγο πριν φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Σε συνέντευξή του στο Euro Insiders, ο Νιγηριανός φόργουορντ προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις για την εμπειρία του στην Μπασκόνια, αποκαλύπτοντας ότι η περασμένη σεζόν υπήρξε ένα πραγματικό μαρτύριο για εκείνον. «Μισούσα να παίζω στη Μπασκόνια. Ήμουν θλιμμένος κάθε μέρα. Μισούσα την προπόνηση, μισούσα τους αγώνες. Δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός ο Τσίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως παρότι οι αριθμοί του δεν ήταν κακοί, το πρόσωπό του τα έλεγε όλα.

Ο Μονέκε παραδέχτηκε πως η πίεση, οι αρνητικά φορτισμένες φήμες, αλλά και τα σχόλια ορισμένων φιλάθλων επηρέασαν σοβαρά την ψυχολογία του: «Έλεγαν πράγματα για εμένα και την οικογένειά μου, πως ήμουν ‘καρκίνος’ στα αποδυτήρια. Ήθελα απλώς να νιώσω αποδεκτός, και αυτό τελικά δεν συνέβη ποτέ». Το κεφάλαιο Βιτόρια έκλεισε με βαριά συναισθήματα, καθώς ο παίκτης είχε ήδη πάρει την απόφαση να αναζητήσει ένα πιο θετικό περιβάλλον.

Ο Μονέκε είχε γνωρίσει την ευτυχία στο παρελθόν στη Μανρέσα, όμως και οι άλλες του εμπειρίες –σε Σακραμέντο και Μονακό– δεν στάθηκαν ιδανικές. Παίκτης με δυναμική παρουσία, που λατρεύει να «παίζει» με την κερκίδα, προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις: για κάποιους θεαματικός, για άλλους προκλητικός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε επιστροφή του στο Μπουέσα Αρένα θα συνοδεύεται από έντονες αποδοκιμασίες. Η σχέση με τον κόσμο της Μπασκόνια έχει, πλέον, ανεπανόρθωτα ραγίσει. Τώρα στον Αστέρα πρέπει να βρει τον εαυτό του…

🚨🇷🇸 Chima Moneke is set to move to Crvena Zvezda on a two-year deal pic.twitter.com/wrwY6qFTCH

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 23, 2025