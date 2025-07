Ολυμπιακός και Γιαννούλης Λαρεντζάκης συνεχίζουν μαζί. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο.

Ο κύκλος διαπραγματεύσεων είχε αίσιο τέλος και η επιθυμία, τόσο της ομάδας όσο και του παίκτη, έγινε πραγματικότητα.

🔴🚨 Giannoulis Larentzakis is set to sign a two-year contract extension with an option for a third additional season with Olympiacos, according to Eurohoops sources. pic.twitter.com/L2KJRfoqxe

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 16, 2025