Σώος εντοπίστηκε ο Έλληνας ένοπλος φρουρός του πλοίου «Eternity C» που είχε δεχθεί επίθεση από τους Χούθι και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Από ό,τι φαίνεται ο άνδρας βρισκόταν για περίπου 48 ώρες στη θάλασσα, μέχρι να τον περισυνελλέξουν οι διασώστες των εταιρειών Διάπλους και Ambrey, οι οποίοι «χτένιζαν» την περιοχή από τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν υποψίες ότι ο ένοπλος φρουρός είχε απαχθεί από τους αντάρτες της Υεμένης.

Μαζί με τον Έλληνα φρουρό εντοπίστηκαν και τέσσερα μέλη του πληρώματος του «Eternity C», σύμφωνα με πληροφορίες.

Δείτε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Διάπλους την Τετάρτη:

WATCH: Maritime security firm Diaplous released a video showing seven crew members of MV Eternity C being pulled alive from the Red Sea on Wednesday, July 9. The survivors said they were in the water for 24 hours following the ship’s attack and sinking.

According to the… pic.twitter.com/k9QZVzVxfF

— NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) July 10, 2025