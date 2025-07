Τέλος στην κοινή πορεία του Ολυμπιακού και του Ναζ Μήτρου-Λονγκ μπήκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/07). Οι «ερυθρόλευκοι» ευχαρίστησαν τον ΕλληνοΚαναδό μπασκετμπολίστα για τις υπηρεσίες του, ενώ του ευχήθηκαν τα καλύτερα στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε τέσσερις αγώνες της Euroleague ενώ στο επίπεδο της Stoiximan GBL μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,53 πόντους σε 16:08 λεπτά.

Thank you for everything, Naz!

Your time with us was filled with passion, energy, and great moments.

Wishing you nothing but success in the next chapter!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/b9sxmd7UVn

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 10, 2025