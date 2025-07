Επιστολή έστειλε σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων στον γενικό γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκο Μηλαπίδη, σχετικά με τη σημερινή εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά στην εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Η ΠΟΕΣΕ ζητά η παύση των εργασιών σε εξωτερικούς χώρους να εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία θα είναι ≥40° C σύμφωνα με τα δεδομένα των τοπικών μετεωρολογικών σταθμών και όχι σύμφωνα με προβλέψεις.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

«Κύριε Γενικέ, Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 15 ημερών με απόφασή σας, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, η γενική αναφορά στην απόφαση χωρίς το όριο των 40° C, δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ζημιάς για χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης. Από τις περιοχές που αναφέρονται στην απόφαση λαμβάνουμε έντονες διαμαρτυρίες από επαγγελματίες του Κλάδου για τη μεγάλη οικονομική ζημιά (απώλεια προϊόντων, καταβολή δεδουλευμένων κλπ) από την εφαρμογή της απαγόρευσης εργασιών ενώ η θερμοκρασία είναι κάτω των 40° C. Στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης και μεσούντος του θέρους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί η νέα πρακτική ανακοίνωσης απαγόρευσης εργασιών σε εξωτερικούς χώρους στο πλαίσιο προβλέψεων της ΕΜΥ. Κατά την κοινή λογική η απαγόρευση πρέπει να ισχύει όταν η θερμοκρασία είναι ≥40° C σύμφωνα με τα δεδομένα των τοπικών μετεωρολογικών σταθμών και όχι σύμφωνα με προβλέψεις».

Παράλληλα ηΓενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Συνομοσπονδίας και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), σε συνέχεια και της ανακοίνωσης που εξέδωσε την Κυριακή 6 Ιουλίου 2025 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ανακοινώνουν εκ νέου την ενημέρωση των εργαζομένων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης από τις υψηλές θερμοκρασίες, που αναμένονται τις προσεχείς ημέρες και απαιτούν αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση.

Η ΓΣΕΕ τονίζει για μία ακόμα φορά ότι αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η θεσμοθέτηση στη νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια ρητών διατάξεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η θεσμική κοινωνική συμμετοχή στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Επιθεώρησης Εργασίας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση:

– Το βασικό χρονικό διάστημα παύσης των εργασιών αφορά στις ώρες 12.00 με 17.00 στις περιοχές που, σύμφωνα με τα Δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την επικαιροποίησή τους, αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Πάγια στην κατηγορία αυτή αναφέρονται ως παραδείγματα εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα (delivery) κλπ.

Στην υποχρεωτική παύση εργασιών εντάσσονται και όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών.

– Χρήζουν ιδιαίτερης και έγκαιρης προσοχής οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες/ουσες από χρόνια νοσήματα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες-ουσες συγκεκριμένα φάρμακα (π.χ. ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση, καθώς και τα άτομα που εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη φύση της οικείας εργασίας.

– Η θερμοκρασία των χώρων ανάπαυσης, των εγκαταστάσεων υγιεινής, των καντινών, καθώς και των χώρων παροχής πρώτων βοηθειών, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισμό των χώρων αυτών και να έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ σημειώνει ότι έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα υγείας και ασφάλειας τη Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΣΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ