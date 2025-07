Εν μέσω της δημόσιας διαμάχης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ελον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla εξήρε τις ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων του Αμερικανού προέδρου. Η ανάρτηση του Μασκ την Τετάρτη έρχεται μετά την προειδοποίηση του Τραμπ για απέλαση του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Το tweet του Μασκ έγινε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα.

«Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλύσει με επιτυχία αρκετές σοβαρές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο μεγιστάνας στο X.

Credit where credit is due. @realDonaldTrump has successfully resolved several serious conflicts around the world. pic.twitter.com/0EyHHy5Gfo

— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2025