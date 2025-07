Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ επανέλαβε τη Δευτέρα την κριτική του για το νομοσχέδιο φορολογικών μειώσεων και δαπανών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος να εκδιώξει τους νομοθέτες που το υποστήριξαν, παρά τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις για περιορισμό των κρατικών δαπανών.

Μετά από εβδομάδες σιωπής, ύστερα από τη διαμάχη του με τον Τραμπ για τη νομοθεσία, ο Μασκ επανήλθε στη συζήτηση το Σάββατο, καθώς η Γερουσία εξετάζει το πακέτο, χαρακτηρίζοντας το «εντελώς παράλογο και καταστροφικό» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X. Τη Δευτέρα, συνέχισε την κριτική του, λέγοντας ότι οι νομοθέτες που είχαν εκλεγεί με υποσχέσεις για μείωση των δαπανών αλλά υποστήριξαν το νομοσχέδιο «θα πρέπει να ντρέπονται!».

«Θα χάσουν στις προκριματικές εκλογές του χρόνου, ακόμα κι αν αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω στη ζωή μου», τόνισε ο Μασκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX επανέφερε την πρόταση για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος, λέγοντας ότι οι τεράστιες δαπάνες του νομοσχεδίου υποδεικνύουν ότι «ζούμε σε μια χώρα με ένα κόμμα – το ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ!».

«Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που να νοιάζεται πραγματικά για τον λαό», έγραψε.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025