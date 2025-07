Νταβίντ Ντε Χέα και Μόισε Κεν. Μπορεί μέχρι το 2024 να μην είχαν «συναντηθεί» οι δρόμοι τους, όμως αυτό συνέβη στη Φλωρεντία και με απόλυτη επιτυχία.

Μέχρι πέρσι οι δύο παίκτες δεν είχαν πολλά κοινά μεταξύ τους. Ο μεν γκολκίπερ, ο δε «γκολτζής». Ο ένας στα 35 του, ο άλλος στα 25 του. Όμως, ένα στοιχείο τους συνέδεε. Αυτό ήταν η πτωτική τους πορεία και το γεγονός πως είχαν μείνει και οι δύο στα…αζήτητα!

Όλα αυτά μέχρι να εμφανιστεί στον δρόμο τους η Φιορεντίνα. Στο Αρτέμιο Φράνκι βρήκαν μαζί την δική τους…γη της επαγγελίας και αναβίωσαν ξανά τις καριέρες τους.

Τη σεζόν 2024-2025, αποτέλεσαν τους πρωταγωνιστές της Φιορεντίνα σε Ιταλία και Ευρώπη και κατέγραψαν εξαιρετική απόδοση, επιστρέφοντας και πάλι στις… εργοστασιακές τους ρυθμίσεις!

Ο Μόισε Κεν είναι μόλις 25 ετών, αλλά έχει να επιδείξει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό,έχοντας φορέσει «βαριές» φανέλες. Έβερτον, Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους, εις διπλούν, μερικοί εκ των «σταθμών» του.

Στη «Μεγάλη Κυρία» έχει κάνει δύο θητείες, με τη δεύτερη να θέλει να την…ξεχάσει. Την περίοδο 2021-2024, δεν κατάφερε ποτέ να αποτελέσει βασικό «γρανάζι» της ομάδας, περνώντας μεγάλο διάστημα είτε στον πάγκο είτε στην εξέδρα του «Allianz Stadium». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περσινή χρονιά. Συνολικά αγωνίστηκε 20 φορές, με παραπάνω από τις μισές να είναι ως ολιγόλεπτες αλλαγές, μη καταφέρνοντας να βρει δίχτυα.

Η αποχώρησή του από Τορίνο ήταν ειλημμένη απόφαση. Έτσι, στις 9 Ιουλίου 2024 ανακοινώθηκε από την Φιορεντίνα και τα υπόλοιπα είναι…ιστορία. Ο απόλυτος ηγέτης εντός αγωνιστικού χώρου και το σημείο αναφοράς των «Βιόλα», ήταν πια ο Ιταλός φορ.

Υπερδιπλάσιες συμμετοχές, 44 στον αριθμό, 25 γκολ, τρεις ασίστ και δεύτερος σκόρερ της Serie A. Στατιστικά που…ζαλίζουν και «αναγέννηση» υπό τις οδηγίες του Ραφαέλε Παλαντίνο, που τον εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή. Τώρα, όλη η Ευρώπη τον «παρακολουθεί» και αποτελεί ένα από τα πιο «hot» ονόματα του φετινού καλοκαιριού.

This Moise Kean goal needs to be hung up in a museum

pic.twitter.com/5M65d96i1f

— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 3, 2025