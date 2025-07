Στο 3,6% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, από 3,3% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα κατέγραψε τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον ρυθμό ανόδου των τιμών στην ενέργεια – από μείωση 1,5% τον Μάιο κατέγραψε αύξηση 1,9% τον Ιούνιο.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός καταγράφηκε στην Εσθονία (5,2% από 4,6%), και ακολουθούν Σλοβακία (4,6% από 4,3%), Κροατία (4,4% από 4,3%) και Λετονία (4% από 3,7%). Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Κύπρο (0,5% από 0,4%) και ακολουθεί η Γαλλία (0,8% από 0,6%).

Και στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός ανέβηκε. Διαμορφώθηκε στο 2%, από 1,9% τον Μάιο, φτάνοντας στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (3,3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, σε σύγκριση με 0,6% τον Μάιο) και την ενέργεια (-2,7%, σε σύγκριση με -3,6% τον Μάιο).

Το ισχυρότερο ευρώ και το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος συμβάλλουν στη συγκράτηση των πιέσεων στις τιμές – όπως και η ισχνή ανάπτυξη της οικονομίας των 20 χωρών της περιοχής.

