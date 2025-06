Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου.

Αυτό δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος την Κυριακή, στο πλαίσιο μιας κλιμακούμενης εκστρατείας βομβαρδισμών που εξανεμίζει περαιτέρω τις ελπίδες για μια σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του 3ετούς πολέμου, σύμφωνα με το Associated Press.

Σύμφωνα με το Politico η Ρωσία εξαπέλυσε 537 επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η Ουκρανία κατάφερε να καταρρίψει 475 από τα drones και τους πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, ωστόσο ένας πιλότος F-16 των ουκρανικών δυνάμεων σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Almost all night long, air raid alerts sounded across Ukraine — 477 drones were in our skies, most of them Russian-Iranian Shaheds, along with 60 missiles of various types. The Russians were targeting everything that sustains life. A residential building in Smila was also hit,… pic.twitter.com/1ExZhYAMBg

Η ρωσική επίθεση ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου και διήρκεσε πάνω από έξι ώρες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους στόχευσαν περιοχές όπως η Τσερκάσι, το Λβιβ, η Πολτάβα, το Χάρκοβο, η Χερσώνα, η Μικολάιβ και το Κίεβο, προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες ανθρώπους, καταστρέφοντας κατοικίες, αποθήκες και κρίσιμες υποδομές σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει το Κρεμλίνο από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις αρχές του 2022.

For the past 7 hours, Russia commited the largest ever missile and drone attack of the war all across Ukraine, launched from ships, land, submarines, bomber aircraft.

Ο Yuriy Ihnat, επικεφαλής των επικοινωνιών της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, δήλωσε στο Associated Press ότι η νυχτερινή επίθεση ήταν «η πιο μαζική αεροπορική επίθεση» στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και τους διάφορους τύπους πυραύλων.

Η επίθεση στόχευσε περιοχές σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δυτικής Ουκρανίας, μακριά από τη μετωπική γραμμή.

⚡ Massive Russian Strike on Ukraine: Over 500 Targets, Dozens of Missiles — and the Death of an F-16 Pilot

The night of June 29 became one of the heaviest in recent months. According to Ukraine’s Air Force, Russia attacked with 477 drones and 60 missiles, including 41 Kh-101… pic.twitter.com/uP7LL7L7a7

