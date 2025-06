Νεκρή και διαμελισμένη βρέθηκε μια 19χρονη TikToker που αγνοούταν κοντά σε εργοστάσιο επεξεργασίας νερού στη Λίμα του Περού.

H 19χρονης Fabiola Alejandra Caicedo Piña εντοπίστηκε τεμαχισμένη σε κομμάτια μέσα σε σακούλες έξω από το εργοστάσιο La Atarjea από εργαζόμενους, όπως αναφέρει αργεντίνικο μέσο ενημέρωσης. Η αστυνομία αναγνώρησε την Caicedo λόγο του τατουάζ της, ένα στο χέρι με τη φράση «Love me for who I am» και ένα στον κορμό της με τις λέξεις «Paula Sophia». Λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 Ιουνίου, ανακαλύφθηκαν και άλλα μέρη του σώματός της. Οι αιτίες του θανάτου της παραμένουν αδιευκρίνιστες, αλλά οι αρχές υποψιάζονται ότι το θύμα στραγγαλίστηκε πριν διαμελιστεί. Δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια για τη δολοφονίας της Caicedo, σύμφωνα με την αστυνομία . Το πρώτο είναι ότι η νεαρή γυναίκα είχε εμπλακεί σε εμπόριο ανθρώπων στο Περού.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά με νεαρές γυναίκες, που έχουν βρεθεί νεκρές στην περιοχή της Λίμα ή στον ποταμό Rímac, μερικές από αυτές βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες. Το δεύτερο σενάριο σχετίζεται με το ενδεχόμενο η Caicedo να έχει σκοτωθεί ως εκδίκηση για τον θάνατο του πρώην φίλου της, ο οποίος πέθανε το 2022 κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Το 2022, η 16χρονη Caicedo εγκατέλειψε την πατρίδα της, τη Βενεζουέλα μαζί με τον τότε φίλο της, Mayner Yoffrey Giménez Castrillo, ο οποίος ήταν 21 χρόνια μεγαλύτερός της. Ο Castrillo πέθανε λίγους μήνες αφότου οι δυο τους μετακόμισαν μαζί στη Λίμα, γεγονός που οδήγησε την οικογένειά του να υποψιαστεί την κοπέλα για τον θάνατό του.

Την κατηγορούσαν ότι συνωμότησε με έναν νέο ερωτικό σύντροφο προκειμένου να σκοτώσει τον Castrillo. Η αστυνομία πίστευε αρχικά ότι ο Castrillo ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, αλλά τώρα θεωρεί ότι πιθανότατα πρόκειται για αυτοκτονία. Τρία χρόνια αργότερα, η υπόθεση εξακολουθεί να είναι ανοιχτή. Η αστυνομία υποψιάζεται ότι τη νύχτα πριν από το θάνατο της Caicedo, την παρέσυραν από ένα πάρτι, ενώ τα εγκαύματα από τσιγάρο στα πόδια της είναι πιθανό να υποδηλώνουν ότι είχε προηγηθεί βασανιστήριο.

Εκτιμάται ότι η σορός της πετάχτηκε στον ποταμό Rímac, όπου αργότερα κατέληξε στο εργοστάσιο επεξεργασίας νερού. Οι ντετέκτιβ εξακολουθούν να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να παίρνουν συνεντεύξεις από άτομα που την γνώριζαν. Μέχρι τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και δεν έχουν κατονομαστεί ύποπτοι για τη δολοφονία της Caicedo.