«Η Ευρώπη της άμυνας έχει επιτέλους ξυπνήσει», τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σήμερα από τη Χάγη, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ για το Φόρουμ της Αμυντικής Βιομηχανίας.

Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «ιστορικούς» το στόχο των αμυντικών δαπανών στο 5% που θα θέσει αύριο η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ για τους συμμάχους, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει ο τρόπος που θα δαπανηθούν οι επενδύσεις.

«Η αρχιτεκτονική ασφάλειας στην οποία βασιζόμασταν για δεκαετίες δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη», πρόσθεσε και χαιρέτισε τη νέα δράση που έχει αναλάβει η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Αναφέρθηκε στο Σχέδιο επανεξοπλισμού της Ευρώπης ως το 2030 το ReArm Europe, που θα κινητοποιήσει 650 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμυντικές επενδύσεις τα επόμενα τέσσερα χρόνια και στο χρηματοοικονομικό μέσο «SAFE», με 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για τις κοινές αμυντικές προμήθειες. Αναφέρθηκε επίσης, στο πρόγραμμα μείωσης της γραφειοκρατίας για τις αμυντικές επενδύσεις που πρότεινε η Επιτροπή, αλλά και στις «οχτώ» Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης ‘Αμυνας και Ασφάλειας με χώρες σε όλο τον κόσμο η τελευταία από αυτές με τον Καναδά χθες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι προκειμένου η αμυντική βιομηχανία να καταφέρει να παραδώσει αποτελέσματα «με ταχύτητα και κλίμακα», θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Ως παράδειγμα ανέφερε τα δάνεια του SAFE, που δίνουν κίνητρα για κοινές προμήθειες και μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Αυτό θα δώσει στην αμυντική βιομηχανία την «προβλεψιμότητα» που χρειάζεται για να αυξήσει την παραγωγή, εξήγησε η φον ντερ Λάιεν.

Σημείωσε, επίσης, ότι «το SAFE δεν είναι ανοιχτό μόνο στα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και σε μελλοντικά κράτη-μέλη όπως η Ουκρανία, και είναι ανοιχτό στους εταίρους μας στον τομέα της ‘Αμυνας και της Ασφάλειας όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιαπωνία, όπως η Νορβηγία ή η Νότια Κορέα». Πρόσθεσε ότι η ΕΕ διευκρινίζει τους κανόνες για τις διασυνοριακές μεταφορές αμυντικών προϊόντων και τις πολυεθνικές βιομηχανικές συνεργασίες. «Αυτός είναι ο τρόπος για να επιταχύνουμε και να αναβαθμίσουμε, όχι μεμονωμένα, αλλά μαζί με τους πιο τους έμπιστους φίλους μας», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, η πρόεδρος της Επιτροπής προειδοποίησε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια η Ρωσία θα είναι σε θέση να δοκιμάσει την ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα, γι’αυτό τόνισε ότι μέχρι το 2030 η Ευρώπη θα πρέπει να έχει όλα όσα χρειάζεται για μια «αξιόπιστη αποτροπή».

This summit will set historic new spending targets for transatlantic allies.

But how we invest is just as important as how much.

Europe can build bridges between different industries, civilian and military, and between NATO and non-NATO countries ↓ https://t.co/AKFzSwcGol

