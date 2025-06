Όταν μιλάει o Ντόναλντ Τραμπ ο κόσμος πρέπει να ακούει, οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν έχουν εξαλειφθεί, τόνισε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Αναφερόμενος στο Ιράν είπε «γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η αμερικανική θέση, ποια βήματα μπορούν να κάνουν για να επιτρέψουν την ειρήνη, και ελπίζω να το κάνουν».

Υποστήριξε ότι πολλοί πρόεδροι «ονειρεύτηκαν να δώσουν το τελικό χτύπημα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε μέχρι τον Τραμπ». Σημείωσε ότι η επιχείρηση στο Ιράν ήταν «τολμηρή και λαμπρή».

«Όταν μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ, ο κόσμος πρέπει να ακούει», λέει, προσθέτοντας ότι «καμία άλλη χώρα εκτός από τις ΗΠΑ, δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό».

NOW: @DeptofDefense says past presidents only dreamed of taking out Iran’s nukes — @realDonaldTrump actually did it pic.twitter.com/34tbm42Mtn

— Fox News (@FoxNews) June 22, 2025